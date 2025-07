El jefe de Estado –quien suma 55 ministros y 127 viceministros– durante su mandato se declaró preocupado por el desempeño de varias carteras y llegó a decir que hay ministros que no conocen su programa de Gobierno.

“(Hay) ministros y ministras que han pasado por aquí sin saber cuál es el Programa de Gobierno; y yo no puedo tener mi último año con gente que no sepa el Programa de Gobierno y no lo aplique, de cualquier color de piel, de sector político o lo que sea”, reclamó el mandatario.

En esa línea, confirmó que va a hacer “cambios radicales”, alegando que dentro del propio gabinete no están dando cumplimiento al Programa de Gobierno. “Anuncio que voy a hacer cambios radicales, porque parece que me critican los cambios que yo he hecho en estos tres años, que son hartos; porque no encuentro el gabinete que cumpla el Programa de Gobierno, y el Programa de Gobierno es un mandato popular”.

Inclusive, el jefe de Estado llegó a hablar de traición, por lo que aseguró que no va permitir que se burlen del pueblo que lo eligió presidente de la República y que “votó por unos objetivos”.