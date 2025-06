Exministro Alfonso Gómez le recuerda a Petro que las papeletas ya no existen: “El presidente está mal asesorado”

“En primer lugar, lo de las papeletas ya no existen . El trámite del año 90 con la séptima papeleta consistió en que en el mes de marzo iba a haber unas elecciones, en ese momento no se usaba el tarjetón como ahora, sino una papeleta”, explicó el exministro.

Gómez Méndez dijo en entrevista con Blu Radio que en Colombia las papeletas ya no existen, por lo que consideró que el mandatario estaría “mal asesorado” sobre este tema, porque sus afirmaciones no tienen mucho fundamento.

Gómez añadió que en ese tiempo no había otra manera de cambiar la Constitución que por el Congreso, aunque la de 1991 sí logró establecer otros mecanismos como la Asamblea y el Referendo... pero no convocados por el presidente, sino por una ley del Congreso aprobada por la mayoría de los integrantes.

“Yo no sé quién le pudo decir al señor presidente que hoy, en el año 2021, puede un presidente por decreto desencadenar un proceso constitucional (...) No hay ninguna posibilidad de hacerlo, ninguna posibilidad de hacerlo con una introducción, en este caso habría que decir no una papeleta, digamos, un tarjetón adicional hoy no, no es posible. Tiene que ser una ley del Congreso”, concluyó.

