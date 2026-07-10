Petro arrancó su estrategia para el 2030

En este episodio de Mesa Central analizamos la ruptura del proceso de empalme entre el gobierno de Gustavo Petro y el presidente electo Abelardo de la Espriella, quien suspendió los acercamientos ante lo que calificó como una “banda de golpistas” y las amenazas de desobediencia civil de Iván Cepeda. Revisamos la conformación del nuevo gabinete de sello “alvarista”, destacando los nombramientos de Iván Cancino (Justicia), el polémico Omar Bula Escobar (Cancillería) y el General Jorge Mora (Defensa), quien asume el reto de reconstruir la cúpula militar tras la salida masiva de generales. Además, detallamos el cerco judicial al “carrusel de corrupción” de la administración de Daniel Quintero en Medellín tras la imputación de su hermano, Miguel Quintero, por presuntas coimas del 20% en contratos del Área Metropolitana, y cuestionamos la polémica designación del exalcalde como Superintendente de Salud.