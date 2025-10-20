¿Seguirá menospreciando la diplomacia? Petro sube el tono contra Trump, le dice “Sr. Arancel” y asegura que no le asustan las amenazas

El presidente Gustavo Petro se refirió este lunes a la crisis diplomática y económica con Estados Unidos, y –al reivindicar que no es un mandatario “que calla y se arrodilla”–, defendió sus posturas y declaraciones contra el presidente Donald Trump. “Ya veré cómo maniobro”, dijo.

El mandatario, en entrevista con el periodista Daniel Coronell, aseguró que no le “asustan” las amenazas y que es un “sobreviviente que se mueve rápido”.

“El tono (contra Estados Unidos) fue subiendo en la medida en que fueron cayendo más bombas y matando más niños en Gaza, encadenando y esposando más a latinoamericanos y expulsándolos como perros”, señaló el jefe de Estado.

En desarrollo...