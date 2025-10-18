x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Con trauma craneoencefálico y respiración artificial, así llegó al país el sobreviviente de ataque naval de EE.UU en el Caribe

Según información entregada por el Ministerio del Interior, el hombre fue identificado como Jonathan Obando Pérez, de 34 años.

  • En total, se han conocido seis operaciones del gobierno de Trump en aguas internacionales del mar Caribe. Foto Colprensa.
    En total, se han conocido seis operaciones del gobierno de Trump en aguas internacionales del mar Caribe. Foto Colprensa.
Agencia AFP
hace 49 minutos
bookmark

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró este sábado haber recibido al colombiano detenido en el ataque de Estados Unidos a un presunto narcosubmarino en el Caribe.

Le puede interesar: “Maduro ha ofrecido de todo porque no quiere ‘joder’ con Estados Unidos”: Donald Trump

“Recibimos al colombiano detenido en el narco submarino, nos alegra que esté vivo y será procesado de acuerdo a las leyes”, dijo Petro en X sin ahondar en detalles.

Pero, en información entregada por el Ministerio del Interior, se supo que el sobreviviente fue identificado como Jonathan Obando Pérez, de 34 años. Esa entidad, también reveló que el hombre llegó al país con trauma craneoncefálico y con respiración artificial, por lo que se encuentra hospitalizado en Bogotá.

Más temprano, el mandatario estadounidense, Donald Trump, había informado de la repatriación de un colombiano y un ecuatoriano que sobrevivieron a un nuevo ataque en medio del despliegue militar que mantiene Washington desde agosto en aguas internacionales para frenar el tráfico de drogas.

“Fue un gran honor para mí destruir un enorme submarino cargado de droga que navegaba hacia Estados Unidos por una conocida ruta de tránsito de narcotráfico”, había dicho el presidente estadounidense a través de un mensaje en la red Truth Social.

Hasta ahora, la Marina estadounidense ha matado al menos a 27 presuntos narcotraficantes en seis ataques contra embarcaciones desde principios de septiembre. Desde Washington afirman que estas operaciones han reducido la entrada de drogas en Estados Unidos, aunque por ahora no han proporcionado pruebas de que los muertos fueran en realidad narcotraficantes.

Para saber más: Macabro hallazgo en São Paulo: doce cráneos y huesos humanos en apartamento de un fallecido

Este sábado, el presidente Gustavo Petro a través de su cuenta de X, también se refirió al caso de Alejandro Carranza, otro colombiano atacado por el gobierno de Estados Unidos en aguas del Caribe.

“Funcionarios del gobierno de los EEUU han cometido un asesinato y violado nuestra soberanía en aguas territoriales. El pescador Alejandro Carranza no tenía vínculos con el narco y su actividad diaria era de pesca (...) Esperamos las explicaciones del gobierno de los EEUU”.

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida