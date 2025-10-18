Con trauma craneoencefálico y respiración artificial, así llegó al país el sobreviviente de ataque naval de EE.UU en el Caribe

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró este sábado haber recibido al colombiano detenido en el ataque de Estados Unidos a un presunto narcosubmarino en el Caribe.

“Recibimos al colombiano detenido en el narco submarino, nos alegra que esté vivo y será procesado de acuerdo a las leyes”, dijo Petro en X sin ahondar en detalles.

Pero, en información entregada por el Ministerio del Interior, se supo que el sobreviviente fue identificado como Jonathan Obando Pérez, de 34 años. Esa entidad, también reveló que el hombre llegó al país con trauma craneoncefálico y con respiración artificial, por lo que se encuentra hospitalizado en Bogotá.

Más temprano, el mandatario estadounidense, Donald Trump, había informado de la repatriación de un colombiano y un ecuatoriano que sobrevivieron a un nuevo ataque en medio del despliegue militar que mantiene Washington desde agosto en aguas internacionales para frenar el tráfico de drogas.