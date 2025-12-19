Petro atribuye ataque en Aguachica a falta de sistemas antidrones y anuncia compra urgente

El presidente Gustavo Petro se pronunció tras el ataque armado contra la base militar del Batallón de Infantería N.º 14, ubicada en la vereda El Juncal, en jurisdicción de Aguachica (Cesar), en el que murieron seis soldados y otros 31 resultaron heridos. El mandatario aseguró que el atentado ocurrió debido a la “falta de sistemas antidrones priorizados” en instalaciones militares.

Inicialmente, Petro informó que el balance preliminar era de cuatro militares muertos y 13 heridos; sin embargo, el Ejército Nacional actualizó el reporte y confirmó que el ataque dejó seis soldados fallecidos y 31 lesionados. El hecho ocurrió en la noche del jueves 18 de diciembre y habría sido perpetrado por el Frente Camilo Torres Restrepo del Ejército de Liberación Nacional (ELN), mediante el uso de drones con explosivos, ráfagas de fusil y otros artefactos.