Petro atribuye ataque en Aguachica a falta de sistemas antidrones y anuncia compra urgente

El presidente aseguró que el atentado contra una base militar, que dejó seis soldados muertos y 31 heridos, evidenció fallas en la protección aérea. El Gobierno anunció una inversión de un billón de pesos para adquirir estos sistemas en todo el país.

  • Petro anunció la compra urgente drones tras el atentado ocurrido en Aguachica, Cesar, durante la noche del jueves 18 de diciembre. FOTO: Colprensa / redes sociales.
Andrea Lara
hace 45 minutos
El presidente Gustavo Petro se pronunció tras el ataque armado contra la base militar del Batallón de Infantería N.º 14, ubicada en la vereda El Juncal, en jurisdicción de Aguachica (Cesar), en el que murieron seis soldados y otros 31 resultaron heridos. El mandatario aseguró que el atentado ocurrió debido a la “falta de sistemas antidrones priorizados” en instalaciones militares.

Inicialmente, Petro informó que el balance preliminar era de cuatro militares muertos y 13 heridos; sin embargo, el Ejército Nacional actualizó el reporte y confirmó que el ataque dejó seis soldados fallecidos y 31 lesionados. El hecho ocurrió en la noche del jueves 18 de diciembre y habría sido perpetrado por el Frente Camilo Torres Restrepo del Ejército de Liberación Nacional (ELN), mediante el uso de drones con explosivos, ráfagas de fusil y otros artefactos.

Tras lo ocurrido, el presidente anunció que, durante el Consejo de Ministros, se ordenó la compra inmediata de sistemas antidrones para fortalecer la seguridad de las bases militares en el país. Según indicó, la inversión ascenderá a un billón de pesos y se adelantará bajo la figura de urgencia manifiesta para acelerar los procesos de contratación.

“Se usará la urgencia manifiesta para ponerle rapidez a los procesos de contratación”, señaló Petro, quien además pidió que no se frene la búsqueda de los recursos necesarios para esta adquisición.

Entre tanto, las autoridades del Cesar instalaron una mesa técnica de seguridad con participación del Ejército, la Policía y la Alcaldía de Aguachica, con el fin de adoptar medidas administrativas y operativas que refuercen la seguridad en la zona. El Ejército Nacional informó que las tropas continúan asegurando el área y desarrollando operaciones conjuntas.

