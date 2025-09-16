Petro borró trino en el que anunciaba que le otorgó la nacionalidad colombiana a Jorge Glass, exvicepresidente ecuatoriano condenado

El presidente Gustavo Petro confirmó a través de su cuenta de X que su Gobierno le otorgó la nacionalidad colombiana a Jorge Glas, exvicepresidente de Rafael Correa, que está condenado por corrupción. Pero luego borró el tuit.

“El ciudadano Jorge Glas obtiene su nacionalidad colombiana. Espero del Gobierno de Ecuador su entrega al Gobierno colombiano”, dijo el mandatario y agregó: “Le agradezco al Gobierno de Ecuador este paso para la paz de las naciones latinoamericanas”. Es decir, que le pedía a su homólogo, Daniel Noboa, que envíe a Glas a nuestro país.