x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Petro borró trino en el que anunciaba que le otorgó la nacionalidad colombiana a Jorge Glass, exvicepresidente ecuatoriano condenado

Desde hace meses, el mandatario colombiano catalogó a Glas, quien fue vicepresidente de Rafael Correa, como un preso político.

  • Fotos: Presidencia y AFP
    Fotos: Presidencia y AFP
Nicolás Rivera Guevara
Nicolás Rivera Guevara

Actualidad

hace 30 minutos
bookmark

El presidente Gustavo Petro confirmó a través de su cuenta de X que su Gobierno le otorgó la nacionalidad colombiana a Jorge Glas, exvicepresidente de Rafael Correa, que está condenado por corrupción. Pero luego borró el tuit.

“El ciudadano Jorge Glas obtiene su nacionalidad colombiana. Espero del Gobierno de Ecuador su entrega al Gobierno colombiano”, dijo el mandatario y agregó: “Le agradezco al Gobierno de Ecuador este paso para la paz de las naciones latinoamericanas”. Es decir, que le pedía a su homólogo, Daniel Noboa, que envíe a Glas a nuestro país.

¿Qué hay detrás de este caso? En mayo de 2025, según medios locales como Ecuavisa, el mandatario colombiano habría asistido a la posesión para pedir la libertad del condenado por corrupción Jorge Glas, vicepresidente de Rafael Correa.

De hecho, Petro dio cortas declaraciones a la salida de la Asamblea Nacional, tras la ceremonia de investidura: “Ecuador necesita diálogo nacional, Colombia también, Venezuela también” porque el diálogo nacional es la “base fundamental de la paz y la justicia” y cuando los reporteros le preguntaron sobre los resultados de las elecciones en ese país dijo que consideraba que “Glas es un preso político”, quien permanece preso en La Roca, la prisión de máxima seguridad de Ecuador.

Noticia en desarrollo...

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida