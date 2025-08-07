Con pullas a Perú, Petro celebró el 7 de agosto en Leticia

Resulta paradójico que justo el 7 de agosto, cuando Colombia conmemora la Batalla de Boyacá, el presidente Gustavo Petro, desde el otro extremo del país, en Leticia (Amazonas), atizara la disputa diplomática con Perú por la isla de Santa Rosa. El mandatario emitió una declaración de Estado de seis puntos en la que desconoció la soberanía peruana sobre la isla, calificó de inaceptable la presencia de Lima en la zona y, a la vez, aceptó reunirse con el gobierno de Dina Boluarte el 11 y 12 de septiembre para buscar una salida al diferendo.
La reacción del Perú no tardó: rechazó “categóricamente” las afirmaciones del presidente colombiano, reafirmó su soberanía sobre la isla y defendió su presencia institucional en el distrito de Santa Rosa de Loreto. El conflicto, sin embargo, está lejos de resolverse.