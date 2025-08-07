Con pullas a Perú, Petro celebró el 7 de agosto en Leticia

Resulta paradójico que justo el 7 de agosto, cuando Colombia conmemora la Batalla de Boyacá, el presidente Gustavo Petro, desde el otro extremo del país, en Leticia (Amazonas), atizara la disputa diplomática con Perú por la isla de Santa Rosa. El mandatario emitió una declaración de Estado de seis puntos en la que desconoció la soberanía peruana sobre la isla, calificó de inaceptable la presencia de Lima en la zona y, a la vez, aceptó reunirse con el gobierno de Dina Boluarte el 11 y 12 de septiembre para buscar una salida al diferendo. La reacción del Perú no tardó: rechazó “categóricamente” las afirmaciones del presidente colombiano, reafirmó su soberanía sobre la isla y defendió su presencia institucional en el distrito de Santa Rosa de Loreto. El conflicto, sin embargo, está lejos de resolverse.

En Leticia, el mandatario estuvo rodeado de varios de sus funcionarios más cercanos, como no se le veía desde hace tiempo. Caminó junto a la vicepresidenta Francia Márquez y su nuevo escudero, Alfredo Saade, jefe de gabinete. Desde ese territorio fronterizo, el mandatario aprovechó para marcar posición frente al Perú en la disputa por la isla de Santa Rosa. Este 7 de agosto fue diferente. El mandatario conmemoró la Batalla de Boyacá, lejos de Boyacá. Se fue para el Amazonas. Y no parece casualidad que lo haya hecho justo cuando crece la tensión diplomática con Perú. En su extenso discurso, el mandatario advirtió que el territorio no fue asignado a ninguna de las dos repúblicas tras el tratado de 1929 y, por tanto, la creación del distrito peruano de Santa Rosa de Loreto constituye un “acto unilateral”. “La ley por medio de la cual crea el distrito Santa Rosa de Loreto es un acto unilateral del Perú que desconoce los instrumentos jurídicos binacionales al incorporar una isla no asignada, y establece límite internacional entre ambos estados, violando el principio de primacía del derecho internacional sobre el derecho interno”, afirmó el presidente durante su intervención en el acto militar por los 206 años de la Batalla de Boyacá y el aniversario 215 del Ejército Nacional este jueves. Conozca: Petro reaccionó al derribo de avión con mercenarios colombianos en Sudán: “veremos si logramos el retorno de sus cuerpos” Frente a la declaración de Petro, el Gobierno de Perú respondió: “No existe discusión alguna sobre la soberanía del Perú en el distrito de Santa Rosa de Loreto, ni en ninguna otra de nuestras fronteras”.

