x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

¿Participación en política? Petro citó a Palacio a los tres precandidatos del Pacto tras caída de la consulta

Según fuentes, Iván Cepeda, Daniel Quintero y Carolina Corcho estaban citados desde las 3:00 p.m., pero el presidente llegó tarde.

  • Foto: Presidencia
    Foto: Presidencia
El Colombiano
El Colombiano
hace 32 minutos
bookmark

Hay un temblor político en el Pacto Histórico y la magnitud llegó hasta la Casa de Nariño. Tras la caída de la consulta del 26 de octubre, por una decisión del Tribunal Superior de Cundinamarca, el presidente Gustavo Petro citó a Palacio a los tres precandidatos: el exalcalde de Medellín Daniel Quintero, el senador Iván Cepeda y la exministra de Salud, Carolina Corcho.

En contexto: Atención: se cayó la consulta interna del Pacto Histórico; decisión clave del Tribunal Superior

Fuentes le dijeron a EL COLOMBIANO que los precandidatos estaban desde las 3:00 p.m y que siendo las 6:30 p.m. el mandatario aúno había llegado a Presidencia.

¿Por qué se cae la consulta?

Bolívar y Corcho habían acudido a la justicia alegando que el condicionamiento impuesto por el Consejo Nacional Electoral (CNE) vulneraba sus derechos a la participación política, el debido proceso y la igualdad, ya que les impedía inscribirse como precandidatos para la consulta presidencial y legislativa.

Sin embargo, el Tribunal consideró que el CNE actuó conforme a la ley y que la restricción tiene sustento en el artículo 14 de la Ley 1475 de 2011, que prohíbe la fusión de partidos mientras existan investigaciones disciplinarias o sancionatorias pendientes.

Noticia en desarrollo...

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida