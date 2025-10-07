¿Participación en política? Petro citó a Palacio a los tres precandidatos del Pacto tras caída de la consulta

Hay un temblor político en el Pacto Histórico y la magnitud llegó hasta la Casa de Nariño. Tras la caída de la consulta del 26 de octubre, por una decisión del Tribunal Superior de Cundinamarca, el presidente Gustavo Petro citó a Palacio a los tres precandidatos: el exalcalde de Medellín Daniel Quintero, el senador Iván Cepeda y la exministra de Salud, Carolina Corcho.

En contexto: Atención: se cayó la consulta interna del Pacto Histórico; decisión clave del Tribunal Superior



Fuentes le dijeron a EL COLOMBIANO que los precandidatos estaban desde las 3:00 p.m y que siendo las 6:30 p.m. el mandatario aúno había llegado a Presidencia.

