Petro arremete contra el Consejo de Estado por suspensión de traslado de ahorros pensionales

El pulso por el manejo del ahorro pensional sumó un nuevo capítulo. El Consejo de Estado decidió suspender este martes 28 de abril de manera provisional el decreto del Gobierno que ordenaba trasladar cerca de $25 billones desde los fondos privados hacia Colpensiones.
La medida cautelar responde a múltiples demandas que advertían riesgos legales y financieros. En particular, el alto tribunal frenó el traslado de $20 billones, correspondientes a afiliados que aún no se han pensionado.
El origen del conflicto está en un decreto reciente del Gobierno Petro que buscaba acelerar el movimiento de recursos hacia el régimen público, administrado por Colpensiones, incluso con plazos de ejecución de apenas semanas. Para los demandantes, esa urgencia ponía en riesgo la estabilidad del sistema.
Lea más: Piden a fondos privados abstenerse de aplicar decreto para pasarle $25 billones a Colpensiones