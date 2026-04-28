Petro arremete contra el Consejo de Estado por suspensión de traslado de ahorros pensionales

El pulso por el manejo del ahorro pensional sumó un nuevo capítulo. El Consejo de Estado decidió suspender este martes 28 de abril de manera provisional el decreto del Gobierno que ordenaba trasladar cerca de $25 billones desde los fondos privados hacia Colpensiones. La medida cautelar responde a múltiples demandas que advertían riesgos legales y financieros. En particular, el alto tribunal frenó el traslado de $20 billones, correspondientes a afiliados que aún no se han pensionado. El origen del conflicto está en un decreto reciente del Gobierno Petro que buscaba acelerar el movimiento de recursos hacia el régimen público, administrado por Colpensiones, incluso con plazos de ejecución de apenas semanas. Para los demandantes, esa urgencia ponía en riesgo la estabilidad del sistema. Lea más: Piden a fondos privados abstenerse de aplicar decreto para pasarle $25 billones a Colpensiones

Petro arremete contra el Consejo de Estado y convoca movilización el 1 de mayo

Ante la decisión del Consejo de Estado, el presidente Gustavo Petro reaccionó con dureza y acusó al alto tribunal de frenar una decisión que, según él, responde a la voluntad de los trabajadores. “El Consejo de Estado está vetando el traslado de los ahorradores que han pedido los trabajadores”, afirmó el mandatario. El presidente elevó el tono al vincular la decisión judicial con una supuesta defensa de intereses del sector financiero. “Le permite robar a los banqueros los ahorros de los trabajadores”, sostuvo Petro. El señalamiento profundiza la narrativa del Gobierno, que ha insistido en que el sistema de fondos privados prioriza la rentabilidad financiera sobre el bienestar de los afiliados. Sin embargo, desde el sector pensional y expertos económicos se ha advertido que los recursos deben mantenerse como ahorro hasta el momento de la pensión, tal como lo establece la ley vigente.

En su reacción, el jefe de Estado no solo cuestionó el fallo, sino que llamó a la movilización social. “Invito este primero de mayo al pueblo trabajador de Colombia a la movilización general, a defender el derecho a la pensión y a luchar para que bajen la tasa de interés y crezca el empleo”. Conozca aquí: Consejo de Estado suspende traslado exprés de ahorros pensionales de fondos privados a Colpensiones Petro también reactivó una de sus propuestas más polémicas: la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. “La asamblea constituyente es para aprobar las reformas sociales y enfrentar la corrupción”. Y reforzó la idea de convertir la jornada del Día del Trabajo en un escenario político. “Un primero de mayo por la Asamblea Nacional Constituyente para hacer las reformas sociales de la gente”.

Los ministerios de Hacienda y Trabajo reaccionan al auto del Consejo de Estado

Los ministerios de Hacienda y Trabajo reaccionaron al fallo del Consejo de Estado que suspendió parcialmente el Decreto 415 de 2026 y advirtieron riesgos para la sostenibilidad del sistema pensional. En un pronunciamiento conjunto, las carteras expresaron su preocupación por la medida cautelar adoptada “en tiempo excepcionalmente expedito”, al considerar que fue tomada sin agotar un debate contradictorio amplio. Aunque reiteraron su respeto por la independencia judicial, alertaron que decisiones de este tipo pueden tener “profundas implicaciones” sobre la garantía efectiva de los derechos de los trabajadores y el equilibrio financiero del sistema.

El Gobierno defendió el alcance del decreto suspendido, al señalar que fue expedido en desarrollo del artículo 76 de la Ley 2381 de 2024 y en concordancia con la Ley 100 de 1994. Según explicaron, la norma buscaba asegurar que los recursos de los afiliados que se trasladaron al régimen público acompañen las obligaciones pensionales asumidas por Colpensiones, garantizando coherencia financiera. En ese contexto, los ministerios plantearon que existe una tensión estructural en el sistema, mientras Colpensiones asume el pago de las pensiones, los fondos privados mantienen la administración de los ahorros de más de 120.000 trabajadores que optaron por el traslado. A su juicio, esta situación resulta inequitativa y contraria a los principios de sostenibilidad y destinación específica de los recursos de la seguridad social. “No es admisible que mientras el sistema público asume el pago de las pensiones y los riesgos asociados, los recursos permanezcan en administración privada”, señalaron las carteras en el comunicado. Frente a la decisión del alto tribunal, el Gobierno anunció que ejercerá todas las acciones jurídicas necesarias dentro del proceso, con el objetivo de defender el interés general, proteger el ahorro pensional y preservar la estabilidad del sistema. Además, hizo un llamado a que el debate se surta con rigor técnico, amplitud y respeto por el debido proceso, evitando decisiones apresuradas que puedan afectar la implementación de la reforma pensional. Los ministerios subrayaron que el Consejo de Estado mantuvo vigente el traslado de recursos correspondientes a cerca de 25.000 personas que ya consolidaron su derecho pensional y cuyas mesadas están siendo pagadas por Colpensiones. En ese sentido, instaron a los fondos privados a ejecutar “sin dilación” el giro de esos recursos, dentro de los plazos establecidos, para garantizar el pago oportuno de las pensiones reconocidas.

Bloque de preguntas y respuestas: