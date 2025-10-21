Choque de versiones: Petro llama mal negocio al Permian, en EE. UU., pero Ecopetrol lo defiende como su activo más rentable

El presidente Gustavo Petro encendió la polémica al afirmar que “Ecopetrol se está quebrando por seguir amarrada al petróleo” y que el Permian, su proyecto de fracking en Estados Unidos junto a la petrolera Occidental Petroleum (Oxy), “va a quebrar a la compañía”.
Las declaraciones las dio en una entrevista con el periodista Daniel Coronell para Univisión y las reafirmó en su cuenta de X (antes Twitter), donde aseguró que el Permian “no es un buen negocio porque no se ha recuperado la inversión inicial y nunca la recuperaremos, ya que hay que invertir más para sacar lo mismo”.
Sin embargo, los reportes financieros y las decisiones corporativas de Ecopetrol van en sentido contrario. Apenas en febrero de 2025, el presidente de la empresa, Ricardo Roa, anunció con orgullo la extensión del acuerdo con Oxy para seguir desarrollando la cuenca texana, considerada una de las más productivas del mundo.
