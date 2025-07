Petro cuestiona “falta de garantías para las elecciones de 2026” justificándose en audios de excanciller Álvaro Leyva

Sin embargo, lo que se sabe hasta ahora de los audios de Leyva es poco y está lejos de poder considerarse como un intento de “golpe”. La conversación fue aparentemente grabada por su interlocutor o por una persona que estaba cerca en el restaurante y allí el excanciller dice que se rompió el orden público y que el “país va hacia el despeñadero”. Leyva habla de un “gran acuerdo nacional” con el Clan del Golfo, el ELN y las disidencias de las FARC pero no hay ningún hecho concreto sobre un supuesto plan para derrocar al mandatario. Los audios de Leyva más bien parecen el producto de un rencor personal frente al mandatario por cómo terminó su carrera política, la de Leyva, abandonado ante la suspensión de la Procuraduría por tomar la decisión de no cumplir la licitación de los pasaportes a Thomas Greg and Sons que había sido decidida en favor de la compañía. El presidente no estuvo de acuerdo, le dio la orden a Leyva de no firmar el contrato y por ello el excanciller fue suspendido y expulsado del Gobierno. Nunca volvió al Ejecutivo y en su reemplazo pusieron a Luis Gilberto Murillo y luego a Laura Sarabia, actual ministra.

Leyva habla en las grabaciones de Vicky Dávila y de Miguel Uribe en la supuesta búsqueda del acuerdo nacional, cuyo interés no es claro si era para tumbar al presidente. Y también habla de un periodo de 20 días en los que aparentemente se refiere a la publicación de sus cartas, que sí tuvieron un objetivo evidente de desestabilizar al Gobierno. Si es cierto o no que el presidente sufre de adicción a drogas y si usaba los viajes para esos propósitos todavía no se sabe. Leyva dice que sí y Petro dice que no. Pero hay otros antecedentes. En las grabaciones reveladas en 2022 entre Armando Benedetti y Laura Sarabia, el actual ministro del Interior señaló indirectamente que el presidente tenía problemas de drogas. “Será que tu jefe no hace un culo”, decía Benedetti en una conversación en la que Sarabia argumentó que el problema para nombrarlo en un cargo en el Gobierno era su consumo de drogas.

También habla del supuesto golpe del Congreso, pero el legislativo le aprobó al presidente dos de sus reformas más ambiciosas, junto a otra larga lista de proyectos del Gobierno o apoyadas por su administración. La reforma laboral fue finalmente aprobada en el Senado y la pensional ya volvió a aprobarse en la Cámara tras la orden de la Corte Constitucional para que se repararan errores en el trámite.

El presidente ha empezado a hablar de falta de garantías para las elecciones a la par que modera el no a la relección que sus seguidores le piden cada vez que va a una plaza pública. Aunque ha dicho que no tiene ningún plan de reelección, también ha sido crítico con los exmandatarios que sí tuvieron esa oportunidad y luego lo prohibieron. “Voy hasta donde el pueblo quiera que vaya”, ha dicho en múltiples ocasiones. La Fiscalía avanza en la indagación por el supuesto golpe que no está probado.