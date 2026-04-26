¿Y las prioridades? Críticas a Petro por mostrar celebración de su cumpleaños en plena ola de atentados

En un fin de semana de terror donde han ocurrido cinco atentados en el suroccidente de Colombia, el presidente Gustavo Petro ha utilizado, como es habitual, sus redes sociales. En medio de la ola de violencia, sus publicaciones han llamado la atención y han despertado las críticas. Los hechos violentos en Cali, Palmira y Jamundí en el Valle, La Plata en el Huila y, el más grave, la vía Panamericana a la altura de Cajibío, Cauca, han dejado hasta el momento alrededor de 20 muertos y varios heridos. Lea también: Presidencia dice que la cuenta de Petro es “personal”, pero desde ella gobierna y casa peleas internacionales Pérdida de vidas humanas, heridos, comunidades con temor, la fuerza pública asediada y daños materiales han sido el saldo de los atentados que han incluido ataques con explosivos e incineración de vehículos. Ante ese panorama, el pronunciamiento de un jefe de Estado y primer comandante de las Fuerzas Militares de un país toma relevancia por sus decisiones, información y solidaridad con las víctimas.

Sin embargo, en el más reciente pronunciamiento del presidente Petro no hubo ninguna de esas características, pues su mensaje solo estuvo dedicado a mostrar la celebración de su cumpleaños, el cual fue hace un fin de semana atrás, el pasado domingo, 19 de abril. “Bueno, he celebrado mi cumpleaños el 19 de abril, que coincide con el aniversario del M19, con mis amigos que fundamos a los 15 años, el JG3 entre poesías de Neruda y rebeldías en el colegio público de la Salle de Zipaquirá y que juramos en lo alto de la peña de Guaica”, publicó en su cuenta de X el mandatario colombiano. El texto, escrito antes de las 10:00 p. m. del sábado, va acompañado de una actitud festiva del presidente, quien posa junto al ministro de Hacienda, Germán Ávila, y otros dos hombres a quienes Petro reconoce como amigos de la juventud, con collares alusivos a una fiesta hawaiana. “No estamos solos, nos rodea el amor y la cadena de afectos. Somos un ejército de Quijotes haciendo lo imposible y logrando lo imposible”, puntualizó en su perfil.

Gustavo Petro estuvo mostrando su celebración de cumpleaños en medio de un fin de semana trágico en Colombia. Foto: Captura @petrogustavo

Este mensaje ha despertado indignación entre varios sectores, quienes resaltaron que en medio de un panorama de violencia, en vez de haber solidaridad con las víctimas y condolencias, sea la primera autoridad del país quien al parecer muestre desconexión con la realidad nacional.

La lista de críticas la encabeza el candidato a la presidencia, Sergio Fajardo. “Ni una sola palabra de condolencia, ni la más mínima compasión. Ningún rastro de humanidad en sus comportamientos. Recuerde que son víctimas del caos total en el que terminó su paz total. Qué indolencia, qué vergüenza”, le respondió en X el exalcalde de Medellín.

La también candidata presidencial y senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia. “Usted es simplemente una vergüenza. Tenga algo de empatía. Tenga algo de respeto”, criticó la congresista.

Otro congresista, Andrés Forero, también arremetió contra el mandatario por su actitud. “El país se derrumba y Petro de rumba”, publicó. “¡Qué grande le quedó el cargo de presidente a este impresentable!”, agregó.

Uno de los congresistas más votados en las últimas elecciones, Jota Pe Hernández, le recordó a Petro la realidad que se ha vivido en los últimos días en el país. “¡Cinco, Cinco atentados terroristas! ¡Más de una decena de muertos! ¿Y este tipo hablando de su cumpleaños?”, expresó el congresista opositor.

La exalcaldesa de Bogotá y también candidata a la presidencia, Claudia López, se fue contra la actitud del presidente. “Qué megalomanía, inhumanidad e irresponsabilidad con las víctimas y con la gente”, sostuvo, agregando que el jefe de Estado a pesar de los muertos “solo se celebra a sí mismo”.

Un fin de semana trágico en Colombia

Los últimos días en Colombia en materia de orden público han sido críticos, iniciando desde el viernes cuando desde un bus abandonado lanzaron varios cilindros bomba o “tatucos” al Cantón Militar Pichincha de la Tercera Brigada del Ejército en Cali. El mismo viernes, en horas de la noche, varios cilindros lanzados al Batallón Agustín Codazzi en Palmira continuaron el caos en el departamento del Valle. Este último se perpetró alrededor de las 9 de la noche y por fortuna sólo dejó daños materiales. Completando la lista de atentados del 24 de abril, en la vía que comunica a los municipios de Hobo y Gigante, en el Huila, presuntos integrantes de las disidencias de las Farc incineraron un camión a la altura del Municipio de La Plata.