Por orden de un juez, Petro deberá retractarse de haber acusado a Paloma Valencia de ser “cómplice” de falsos positivos

El mandatario había publicado un mensaje en sus redes sociales en contra de la congresista del Centro Democrático.

  Gustavo Petro suma a su lista de disculpas por ofrecer a la senadora Paloma Valencia con quien deberá retractarse tras haberla acusado de ser cómplice de los falsos positivos. Foto: Colprensa
    Gustavo Petro suma a su lista de disculpas por ofrecer a la senadora Paloma Valencia con quien deberá retractarse tras haberla acusado de ser cómplice de los falsos positivos. Foto: Colprensa
  La sentencia del juez le da cinco días al presidente para retractarse de sus acusaciones. Foto: Redes sociales
    La sentencia del juez le da cinco días al presidente para retractarse de sus acusaciones. Foto: Redes sociales
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 1 hora
bookmark

El Juzgado 46 Administrativo de Bogotá le ha ordenado al presidente Gustavo Petro retractarse de las acusaciones lanzadas en contra de la senadora Paloma Valencia donde la señaló de haber sido una “cómplice” de los falsos positivos.

A finales del mes de septiembre, el jefe de Estado en medio de un lenguaje violento contra sus opositores y tras el escándalo ocasionado en su viaje a Nueva York donde le pidió a soldados estadounidenses desobedecer a Donald Trump, publicó un mensaje en su cuenta de X haciendo sin pruebas una acusación en contra de la senadora.

Lea también: Justicia ordena a Petro rectificar por acusaciones contra Marta Lucía Ramírez en redes sociales

“Es bochornoso que los presidentes no pidan que los ejércitos no provoquen crímenes contra la humanidad”, escribió el presidente en su cuenta de X. “Como usted Paloma fue cómplice del asesinato de 6.402 jóvenes asesinados por las armas oficiales, no lo siente”, agregó el mandatario.

Ese mensaje en respuesta a las críticas que hizo la congresista por lo ocurrido a las afueras de la Asamblea de la ONU donde Petro estuvo con un megáfono revuelto en una manifestación a favor de Palestina provocó críticas de la oposición y una acción legal de la senadora, la cual ha ganado en una primera instancia, según sentencia del Juzgado 46 Administrativo de Bogotá.

De acuerdo con la sentencia del juez, el presidente tiene cinco días para retractarse y presentar excusas a la senadora Paloma Valencia. Dichas disculpas deberán ser publicadas en la cuenta oficial de la Presidencia, la cuenta institucional del Dapre y en el perfil de X del presidente @petrogustavo.

La sentencia del juez le da cinco días al presidente para retractarse de sus acusaciones. Foto: Redes sociales
La sentencia del juez le da cinco días al presidente para retractarse de sus acusaciones. Foto: Redes sociales

Estas disculpas se suman a las que ha tenido que ofrecer el presidente a la familia Vargas Lleras; al presidente del grupo Keralty, Joseba Grajales y al director de la Andi, Bruce Mac Master.

También, en los últimos días un juez le ordenó al jefe de Estado retractarse del comentario sobre el órgano sexual de las mujeres: “una mujer libre hace lo que se le dé la gana con su clítoris y con su cerebro, y si sabe acompasar, será una gran mujer” y la Corte Constitucional le ordenó que en una alocución ofrezca disculpas por llamar “muñecas de la mafia” a las periodistas.

Siga leyendo: Corte ordena a Petro disculparse públicamente por llamar “muñecas de la mafia” a mujeres periodistas

