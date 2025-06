¿Se concretó la amenaza? Petro decretará la consulta popular pese a negativa del Senado y críticas de expertos

El anuncio del Gobierno —o amenaza, según la oposición y expertos— respecto a que la consulta popular “va por que va” se hizo realidad. Este martes, en una alocución presidencial improvisada, el presidente Gustavo Petro anunció que decretará el mecanismo “porque jamás hubo un concepto favorable en el Senado de la República”, lo cual es falso. La insistencia en hacer la consulta, según expertos y la oposición, implica un ataque a la separación de los poderes públicos toda vez que el Legislativo ya se pronunció y que eventualmente el Consejo de Estado tumbaría el decreto.

“La Corte Constitucional, no otra instancia judicial sino la Corte Constitucional, tendrá en sus manos el decreto de convocatoria que haremos esta semana. Sé que me van a caer todos y que voy a acelerar las amenazas que hay sobre mí pero es que el pueblo debe expresarse porque es el dueño del poder político colombiano, no hay ningún otro dueño”, señaló el mandatario en la alocución que interrumpió, nuevamente, los noticieros de los canales privados.