Andi critica defensa de Petro a Maduro: “No hay lugar a amiguismos con líderes antidemocráticos”

Empresarios rechazaron el pronunciamiento del presidente Gustavo Petro, luego de que Estados Unidos endureciera la recompensa por información que lleve al arresto del Nicolás Maduro.

La cuestión es que EE. UU. anunció este jueves que duplicó la recompensa por esa información, pasando de US$25 millones a US$50 millones, convirtiéndose en la mayor recompensa ofrecida en la historia del país.

La decisión generó el rechazo de Gustavo Petro, quien criticó la medida. A través de su cuenta en X, Petro expresó que no considera adecuado ofrecer dinero para capturar o matar líderes políticos como solución a los conflictos en Venezuela.

La nueva cifra supera incluso la recompensa ofrecida por Osama bin Laden tras los atentados del 11 de septiembre, lo que subraya la gravedad con la que EE.UU. aborda el caso de Maduro.