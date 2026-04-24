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Reunión de Petro y Delcy Rodríguez se materializará con un repunte del 600% en comercio venezolano

La reunión entre Petro y Delcy Rodríguez se materializa con una relación comercial entre ambos países que tiene un superávit cercano a US$1.000 millones en 2025 para Colombia.

  • El comercio bilateral entre Colombia y Venezuela superó los US$1.170 millones en 2025, manteniendo su tendencia de recuperación. FOTO PRESIDENCIA Y GETTY.
    El comercio bilateral entre Colombia y Venezuela superó los US$1.170 millones en 2025, manteniendo su tendencia de recuperación. FOTO PRESIDENCIA Y GETTY.
Diario La República
hace 2 horas
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Este viernes 24 de abril, el presidente Gustavo Petro y su homóloga en Venezuela, Delcy Rodríguez. Se trata de la primera reunión entre los jefes de Estado luego de la captura de Nicolás Maduro en enero de este año. Previo a la reunión, hay datos que dan cuenta de una importante reactivación comercial en el vecino país y que podría ser beneficiosa para este país.

El dato clave que da cuenta de ese repunte obedece a que en los últimos tres años el comercio pasó de US$200 millones a más de US$1.000 millones, es decir, registró un aumento cercano a 600%.

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Luis Felipe Quintero, presidente de la Cámara Colombo Venezolana, explicó, se debe a la reapertura de la frontera. “Desde la reapertura, el comercio colombiano ha sido mucho más dinámico que el venezolano. Parte de ese intercambio también ha sido resultado de realizar operaciones por pasos fronterizos legítimos y legales, y no por las trochas”, dijo.

El país, en los dos primeros meses del año, registra una balanza comercial superavitaria de US$121,3 millones. Esto se debe a que, hasta febrero, exportó US$132,183 millones e importó US$10,589 millones desde territorio venezolano.

Esta ha sido una tendencia que se ha mantenido a lo largo del siglo, ya que desde 1998 Colombia no registra una balanza comercial deficitaria con Venezuela. Además, desde 2019 el superávit ha venido en aumento: en ese año se ubicó en US$154,6 millones; en 2020 fue de US$170 millones; en 2021 alcanzó US$268,6 millones; en 2022 llegó a US$536,2 millones; en 2023 fue de US$555,7 millones; en 2024 se ubicó en US$882,8 millones; y en 2025 cerró en US$973,4 millones, lo que refleja un crecimiento cercano a 86%.

Un comercio en recuperación

“Las cifras de 2025 reflejan un comercio en recuperación, más diversificado y con un potencial que sigue creciendo. La cercanía logística, la complementariedad productiva y la confianza empresarial están consolidando un intercambio más estable y de largo plazo”, señaló Juan Gabriel Pérez, expresidente ejecutivo de la Cámara Colombo Venezolana.

Ante esto, Remi Stellian, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Javeriana, aseguró que esta ha sido la tendencia en los últimos años. “Las exportaciones de Colombia hacia Venezuela representan aproximadamente 10 veces las importaciones provenientes de ese país. Esto se tradujo en 2025 en un superávit comercial cercano a US$1.000 millones”, dijo.

Al revisar por productos, entre las principales importaciones se encuentran los combustibles y aceites minerales y sus derivados, los productos químicos orgánicos, los productos diversos de las industrias químicas, los abonos y los productos químicos inorgánicos.

“Las importaciones de Colombia procedentes de Venezuela se concentran en un número reducido de productos, entre los que se destacan el hierro y el acero, los fertilizantes y los productos químicos, además de materiales industriales como aluminio y derivados”, dijo Stellian.

Del lado de las exportaciones se encuentran combustibles y aceites minerales y sus derivados, animales vivos, carnes y despojos comestibles, azúcares y artículos de confitería, papel, cartón y sus manufacturas, entre otros, según el Dane. Stellian aseguró que las exportaciones son más diversificadas, e incluyen una amplia gama de productos plásticos, bebidas y alimentos, aceites, aparatos mecánicos y cosméticos.

Por ende, este encuentro se da en un momento clave para la reactivación comercial entre ambos países, además de otros temas relevantes como la seguridad en la frontera, especialmente en la región del Catatumbo.

“El comercio entre Colombia y Venezuela no es circunstancial: es una relación que se sustenta en una historia compartida y, sobre todo, en el potencial de consolidarse como una economía complementaria”, afirmó Diana Marcela Morales, ministra de Comercio.

Entérese: Expertos analizaron la relación entre Colombia y Venezuela: ¿estabilidad económica o fractura institucional?

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