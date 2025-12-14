“Jamás le daré la mano a un hijo de nazi”: Petro denuncia censura de su trino sobre triunfo de Kast en Chile

Desmarcándose de las posturas diplomáticas como la del presidente Luiz Inácio Lula da Silva y del propio mandatario Gabriel Boric, el presidente Gustavo Petro se desató este domingo, 15 de diciembre, en contra de la elección de José Antonio Kast como nuevo presidente chileno, quien barrió en la segunda vuelta ante la progresista Jeannette Jara.
A través de su cuenta de X, Petro denunció que su primer trino sobre los resultados electorales en Chile fue bloqueado en la red social, y en un posterior mensaje escribió: “El péndulo no vuelve a su lugar porque siempre el pueblo chileno fue progresista; desde lo más profundo del sur oceánico, las flechas de Arauco frenaron a los españoles. Ya me censuraron el trino que escribí, pero dije allí y lo repito, volvieron a matar al presidente (se refiere a Salvador Allende). El fascismo avanza, jamás le daré la mano a un nazi y a un hijo de nazi, tampoco; son la muerte en ser humano. Triste que Pinochet tuvo que imponerse a la fuerza pero más triste ahora es que los pueblos elijan su Pinochet: elegidos o no, son hijos de Hitler y Hitler mata los pueblos. Es el demonio contra la vida y todo latinoamericano sabe resistir. Que cuiden la tumba de Neruda, dije en el trino censurado. Cerca de su tumba y en su casa estuve, y fui feliz cerca de esa casa y vi los cielos estrellados y titilaban azules los astros a lo lejos, pero no fui abandonado para nada”.