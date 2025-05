Petro dice que la reelección “es una tortura”, pero aceita la campaña para las elecciones de 2026

El presidente Gustavo Petro volvió a insistir en que su estadía en la Presidencia no se extenderá más allá de 2026. El jefe de Estado aseguró que el poder es una tortura y que, el 7 de agosto de 2026, dejará la Casa de Nariño como se lo ordena la Constitución. Aun así, empezó a aceitar la máquina de propaganda de cara al próximo proceso electoral.

Sus declaraciones ocurrieron en medio del discurso de este 1 de mayo, cuando también decidió radicar las 12 preguntas de su consulta popular ante el Congreso. Sus afirmaciones sobre la reelección han sido reiteradas, aunque distan de las intenciones de algunos de sus cercanos que, incluso, han manifestado su interés de que el periodo presidencial se extienda.

Lea más: Petro afirma que no buscará la reelección: “No quiero esa tortura, el poder no es para mí”

“Hoy el presidente de Colombia no está pidiendo que voten por él. No me gusta siquiera reelegirme. ¿Cómo me van a meter otra vez en la tortura de ir a esa casa, de cuartos fríos, llena de fantasmas, de todos los pecados que por allí han pasado? No quiero esa tortura”, dijo el presidente.

La última medición de Invamer reportó un leve aumento en la popularidad del presidente Petro. El sondeo reveló que la aprobación del mandatario pasó del 32% en febrero al 37% en abril. Su nivel de desaprobación es del 57%.

“El poder no es para mí. Ya he llenado muchas Plazas de Bolívar, ya he ganado todo lo que había que ganar por medio del voto”, afirmó Petro.

Entérese: Así es cómo el gobierno Petro agita sus bases y mueve el dinero público para lanzar su consulta popular este 1° de mayo

Aunque luego tuvo que corregir, el propio ministro del Interior, Armando Benedetti, admitió el pasado viernes que el 1 de mayo arrancó la “mini reelección” de Petro y para ello, el primer paso es mostrar “músculo de calles”.

“No estoy hablando de mini reelección hablando como reelección, sino que ese anhelo de que las reformas sociales sigan hacia adelante es con la voluntad de que se le oiga al pueblo. El pueblo es el poder supremo que está por encima del Congreso y del mismo Ejecutivo”, fue la aclaración del ministro del Interior.

En Colombia, el entonces presidente Álvaro Uribe logró modificar la Constitución y extendió su mandato por un periodo más. Juan Manuel Santos hizo lo mismo y, antes de abandonar el cargo, impulsó la reforma que volvió a restringir el poder del presidente solo a 4 años.

Para saber más: “El Gobierno no presenta ni apoya ninguna fórmula de reelección”: presidente Petro

En la pasada campaña, el fantasma de la reelección volvió a aparecer y uno de los candidatos que encarnó ese miedo fue el propio Petro por sus intenciones iniciales de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente.

Sin embargo, la extensión del periodo presidencial y la convocatoria a constituyente son planes que parecen ahora de poco interés para el jefe de Estado.

En agosto del año pasado, la senadora oficialista Isabel Zuleta, del Pacto Histórico, anunció que ya tenía listo el articulado del proyecto para revivir la reelección en Colombia.