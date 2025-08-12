Petro dice que podría prohibir la entrada del subsecretario de Estado de EE. UU. “porque me insultó”, pero “no soy igual que ellos”

Este martes, desde una ceremonia de ascensos de generales, el presidente Gustavo Petro abordó diversos temas en su discurso, como es usual. Al referirse a Estados Unidos y su relación con el Gobierno del republicano Donald Trump, el mandatario colombiano dijo: “Dice el subsecretario de Estado (de Estados Unidos) que va a venir esta noche, yo podría impedirlo y lo he pensado porque me insultó, pero no igual que ellos. El señor (Christopher) Landau debe pronunciarse. Dice que el presidente comunista”.

“Tengo que confesar que me he leído a Marx de punta a punta y lo comprendo”, agregó.

El funeral del fallecido senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, contará con participación del alto funcionario del Gobierno de Estados Unidos, Christopher Landau, segundo al mando del secretario Marco Rubio.

El representante de la administración de Donald Trump llegará este martes a Colombia para participar en el acto solemne y se espera que se pronuncie sobre la seguridad en medio de la precampaña electoral.

Landau anunció su viaje al país en medio de una entrevista con Donald Trump Jr., hijo del presidente, en la que manifestó que “es muy inquietante que candidatos conservadores de derecha en muchos países, incluyendo nuestro propio país, hayan sido objeto de intentos de asesinato”.

“Entonces esto es terrible, el senador (Miguel Uribe) estaba hablando contra el presidente de Colombia (Gustavo Petro), el cual fue un miembro de la guerrilla comunista y él fue atacado hace un par de meses y luego murió”, agregó el subsecretario.

Por otro lado, el funcionario aseguró que expresará su “profunda preocupación” por el orden público en Colombia, aprovechando su presencia en Bogotá.



Noticia en desarrollo...