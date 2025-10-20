Petro habla de “despreciable” al responder sobre María Corina Machado y dice que “valora” al dictador Nicolás Maduro

Aunque ya el presidente Gustavo Petro ha mostrado signos de afinidad con la dictadura de Nicolás Maduro y el régimen chavista, en unas últimas declaraciones reconoció que valora al líder del régimen en Venezuela y trató de traidora a la reciente Nobel de Paz, María Corina Machado.
Lo hizo en una entrevista para el periodista colombiano Daniel Coronell, a quien en medio de una tensa conversación en donde el comunicador tuvo que solicitarle varias veces al entrevistado que le dejara terminar la pregunta.
Lea también: ¿Por qué Petro insiste en unir fuerzas con Venezuela? “Hay que integrar las policías, la inteligencia venezolana y colombiana”
“Yo la verdad valoro personas alrededor de varios prismas, uno, la crisis diplomática, Maduro lo dice y está reaccionando hacia que Venezuela empieza a tener una economía sin petróleo”, respondió Petro cuando le preguntaron por qué había tenido manifestaciones más dura contra Machado que contra el dictador venezolano.