x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Petro habla de “despreciable” al responder sobre María Corina Machado y dice que “valora” al dictador Nicolás Maduro

El presidente de Colombia dejó ver su afinidad con el dictador venezolano y evadió responder preguntas sobre las elecciones del vecino país celebradas hace más de un año.

  • Gustavo Petro reconoció valorar a Nicolás Maduro quien es acusado de tomarse el poder en Venezuela de forma ilegítima además de ser el presunto líder del Cartel de los Soles. Foto: Colprensa
    Gustavo Petro reconoció valorar a Nicolás Maduro quien es acusado de tomarse el poder en Venezuela de forma ilegítima además de ser el presunto líder del Cartel de los Soles. Foto: Colprensa
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 22 minutos
bookmark

Aunque ya el presidente Gustavo Petro ha mostrado signos de afinidad con la dictadura de Nicolás Maduro y el régimen chavista, en unas últimas declaraciones reconoció que valora al líder del régimen en Venezuela y trató de traidora a la reciente Nobel de Paz, María Corina Machado.

Lo hizo en una entrevista para el periodista colombiano Daniel Coronell, a quien en medio de una tensa conversación en donde el comunicador tuvo que solicitarle varias veces al entrevistado que le dejara terminar la pregunta.

Lea también: ¿Por qué Petro insiste en unir fuerzas con Venezuela? “Hay que integrar las policías, la inteligencia venezolana y colombiana”

“Yo la verdad valoro personas alrededor de varios prismas, uno, la crisis diplomática, Maduro lo dice y está reaccionando hacia que Venezuela empieza a tener una economía sin petróleo”, respondió Petro cuando le preguntaron por qué había tenido manifestaciones más dura contra Machado que contra el dictador venezolano.

“Maduro no ha invitado a invadir su país. Para mí es una persona despreciable quien invita a invadir su propio país, un traidor”, declaró el mandatario colombiano aludiendo a las ayudas que ha hecho la oposición venezolana para que desde Estados Unidos haya una presencia para expulsar a un régimen que cuenta con el poder de todas las instituciones, incluyendo el poder militar.

En la misma entrevista, cuando Coronell le pregunta si legitima los resultados de las elecciones realizadas el 28 de julio de 2024 en donde Nicolás Maduro fue declarado ganador en unos cuestionados escrutinios en donde no hubo muestras de actas a la comunidad internacional ni veedores de las elecciones, el mandatario colombiano evade el cuestionamiento y menciona otros temas relacionados a la inflación, la migración y a la pobreza generada en territorio venezolano.

¿Quién es el culpable de la migración venezolana, según Gustavo Petro?

Para Gustavo Petro, “los gringos desataron la migración de Venezuela” y acusa un bloqueo económico y un desplome en el precio del petróleo.

Según las declaraciones del presidente Petro, luego de que “Maduro gana levemente las elecciones sobre Capriles”, el desplome del precio del petróleo lleva a que el sucesor de Hugo Chávez imprima billetes. Aunque el político colombiano reconoce que lo del dictador venezolano fue un error, sostuvo que el primer causante de la pobreza en el país sudamericano fue el derrumbe del precio del hidrocarburo.

Dichas declaraciones se dan en un momento donde el mandatario colombiano ha salido a defender al régimen de las acusaciones de Donald Trump quien desde la Casa Blanca ha acusado a Maduro de ser uno de los presuntos líderes del Cartel de los Soles y de no combatir el narcotráfico.

Siga leyendo: ¿Qué vías tiene Colombia para salir de la crisis con Estados Unidos por la pelea entre Petro y Trump? Expertos responden

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida