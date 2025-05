Petro dio detalles sobre su paseo en Panamá con misteriosa persona: “puedo tener debilidad con las mujeres pero con los hombres no”

“Panamá. Qué pasó en Panamá. Lo cogieron con una ‘embrini’ por ahí paseando. ¿O un embrito? ¿Era hombre y mujer, era él, ella o elle?”, fue la pregunta con la que Juanpis González, durante una entrevista con el mandatario, trajo a colación aquel viaje al país vecino.

El mandatario colombiano siguió sin negar que fuera él el del video, sin embargo, lo confirmó indirectamente al responder: “los hombres no me gustan. Tengo debilidad con las mujeres, pero los hombres, no. Bueno, no voy a criticar a los gays porque son respetables y yo mismo los he defendido”.

Ante sus declaraciones, el entrevistador le preguntó a qué se refería el mandatario con “respetables”. La respuesta del presidente fue hacer énfasis en que piensa que los homosexuales son seres humanos, y aseguró que tiene “cantidades” de amigos gays. “Hasta presidente gay hemos tenido, no. Alcaldesa lesbiana”, añadió.

Sin embargo, pareció que la pregunta le molestó. El jefe de Estado volvió a referirse sobre su vida íntima, asegurando que no debería ser materia de debate político: “cuando el debate político, la discusión política o el ataque político, entra a la intimidad de una persona, está rompiendo el último círculo de la libertad”.

Continuó diciendo que, como amante de la libertad, nunca entra, opina o divulga sobre la vida íntima de nadie; ni siquiera de su peor enemigo. También hizo un juego de palabras con el que recalcó que su acompañante aquella noche era una mujer: “soy un amante de la libertad... recuerda que la libertad es mujer”.

Para cerrar el tema, el presidente Petro se dirigió directamente al entrevistador y afirmó: “Pregunta de mi vida íntima, no vas a saber ni jota”.

