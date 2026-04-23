Petro y Duque se sacaron chispas por el pago de la millonaria deuda con el FMI

No paran los desencuentros políticos y económicos entre el actual presidente, Gustavo Petro, y su antecesor, Iván Duque, por cuenta del manejo de las finanzas públicas. Esta vez, el escenario de la polémica es la deuda que adquirió Colombia durante la crisis del covid-19 con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y su reciente liquidación. La discusión comenzó esta semana luego de que el ministro de Hacienda, Germán Ávila, anunciara en un foro económico convocado por el Ejecutivo que el país saldó este compromiso internacional. “Hemos cancelado la totalidad de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, no tenemos deuda con el FMI”, indicó el alto funcionario. El presidente Petro no tardó en replicar la noticia en sus redes sociales, lanzando fuertes dardos contra la administración anterior. “Se ha pagado la totalidad de la deuda con el FMI, generada en el gobierno Duque y pagada en muy corto plazo. Eso significa que Colombia deja de estar sujeta a las condiciones onerosas que el FMI impone a países deudores”. Entérese: FMI recorta crecimiento de Colombia a 2,3% en 2026, que tendrá la cuarta inflación más alta de Suramérica

El contragolpe de Iván Duque: “Le deja a las generaciones futuras el déficit más alto”

La reacción desde la orilla de la oposición no se hizo esperar. A través de su cuenta de X (antes Twitter), el expresidente Iván Duque, quien gobernó entre 2018 y 2022, defendió con vehemencia la decisión que tomó su administración para inyectar liquidez al país en medio del cierre global por el coronavirus. “Ay, Gustavo, 4 años y no pudo aprender de las finanzas públicas. Pagaron un crédito adquirido por el Estado colombiano en las mejores condiciones con el FMI para enfrentar una pandemia en momentos de crisis global”, escribió el exmandatario. A renglón seguido, Duque lanzó una fuerte crítica sobre la forma en la que el actual Gobierno está manejando las cuentas de la Nación, asegurando que el verdadero problema económico es el panorama actual. “Usted, por el contrario, le deja a las generaciones futuras el déficit fiscal más alto del siglo, un costo de la deuda que es el doble de lo que costaba en 2022 y la credibilidad fiscal del país por el piso”. Sigo leyendo: ¿Quién tiene la razón? Gobierno Petro se endeuda al 13,69%, pero culpa al Banrep por tasas altas

La réplica de Petro: el debate sobre la soberanía y los riesgos

Lejos de dar por terminada la discusión, el presidente Gustavo Petro volvió a la carga, calificando de “tontería” el préstamo tramitado en la pasada administración y cuestionando el supuesto aislamiento financiero de Colombia en esa época. “Explique señor Duque ¿por qué el único país que tomó un crédito con el FMI en todo el planeta fue Colombia?”, preguntó el Jefe de Estado, añadiendo que el impago de un crédito con este organismo multilateral genera consecuencias graves para cualquier nación. “Las condiciones son tan onerosas y con tal pérdida de soberanía que las autoridades económicas y de hacienda de los países no miran solo tasas de interés, sino el enorme riesgo que generan los créditos con el FMI”, sentenció Petro, reiterando que hoy el país “no está en riesgo de ninguna condición” del organismo.