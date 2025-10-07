La deuda está en el punto más alto de la historia: Petro la empeoró en 37,4% en tan solo 3 años

La palestra pública en Colombia está centrada no solo en las elecciones del 2026. Ahora la preocupación es por el manejo de la caja gubernamental, discusión que tiene asidero no solo en el déficit fiscal proyectado en más del 7%, sino en el crecimiento de la deuda y lo caro que está saliendo para las arcas públicas que se alimentan con el pago de impuestos de los ciudadanos.
Y no es para menos, desde noviembre del año pasado la deuda del país superó los $1.000 billones. A simple vista parece una cifra más, pero es la primera vez en la historia que se registró un nivel semejante de pasivos públicos.
Solo para tener una idea, el propio Marco Fiscal de Mediano Plazo proyecta que la deuda neta se ubique por encima del 61% del Producto Interno Bruto (PIB). En palabras sencillas, el Estado destinaría $61 pesos al pago de deudas de cada $100 que produce al año.
Eso no es todo, el panorama es peor frente al que desató la emergencia de pandemia en el 2020, cuando la deuda como porcentaje del PIB fue del 60,7%.
Así las cosas, los datos suponen que bajo el mandato de Gustavo Petro el país está más endeudado. Basta con ver el informe mensual de la Oficina de Relación con Inversionistas del MinHacienda, en el que se revela cómo la deuda total subió un 37,43% ($301 billones) con el actual Gobierno, eso porque en agosto de 2022 el saldo era de $804,97 billones y pasó a $1.105 billones a corte del mismo mes de este año.
Ese monto ha sido jalonado por el incremento de la deuda interna, con un repunte de 62,4% en los últimos tres años; mientras que la externa se mantuvo ligeramente estable.
Además, el propio Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) reveló que 1 de cada 3 pesos de los ingresos por impuestos se destina al pago de la deuda, lo que limita el espacio para el gasto social y productivo.
La entidad sostuvo que la deuda neta del país alcanzaría el 64,4% del PIB en 2027 y apenas bajaría a 63,1% en 2036, manteniéndose cerca del límite legal del 71%.