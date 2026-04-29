En 2024, Petro entregó en persona título minero que disparó extracción irregular en las narices de un batallón en Antioquia

Durante una visita realizada en Caucasia, el presidente Gustavo Petro entregó personalmente el título minero que disparó la explotación de un predio en las narices de un batallón y que desde el pasado fin de semana es objeto de una encendida polémica.
La controversia consiste en que, en un terreno ubicado a pocos metros de una instalación militar, mineros presuntamente controlados por el Clan del Golfo estarían participando de una lucrativa operación, que en Estados Unidos generó debate por involucrar a la Casa de la Moneda de ese país.
En contexto: La mina ilegal que rentabiliza para el Clan del Golfo con operaciones dentro de una base del Ejército
Pese a que el Ministerio de Defensa anunció este lunes la creación de una comisión para verificar la situación, fue desde el más alto nivel del Gobierno Nacional que se abrió la puerta para que al terreno se lo tomara la fiebre del oro.
Tal como consta en imágenes satelitales, en menos de cinco años el paisaje de la zona pasó de estar dominado por la vegetación, a estar deforestado y lleno de cráteres, justo después de que aparecieran múltiples permisos oficiales que legalizaron parcialmente la explotación.
En medio de esa controversia, este miércoles la autoridad ambiental Corantioquia aclaró que la cuestionada mina goza de licenciamiento ambiental, fundamentado a su vez en un proceso de formalización avalado por las autoridades mineras.