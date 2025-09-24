x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Sí, pero no: Petro esquivó fallo del Consejo de Estado que le ordenaba retractarse por ataques a Bruce Mac Master

El alto tribunal le ordenó al jefe de Estado borrar en 48 horas un mensaje contra el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI).

  • Petro y Mac Master han tenido diferencias en varios debates públicos, pero sobre todo el mandatario ha elevado el tono de las diferencias. Foto: Presidencia y Colprensa
    Petro y Mac Master han tenido diferencias en varios debates públicos, pero sobre todo el mandatario ha elevado el tono de las diferencias. Foto: Presidencia y Colprensa
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

Este miércoles, el presidente Gustavo Petro publicó lo que en teoría debía ser una retractación ordenada por el Consejo de Estado el pasado 18 de septiembre. Según un fallo del alto tribunal, el mandatario tenía 48 horas para eliminar un mensaje en su cuenta de X publicado el 19 de marzo de 2025, en el que señalaba a “la Andi de Bruce MacMaster de destruir el gobierno por literal odio étnico” y “defender el esclavismo”.

Incluso, en el documento del Consejo de Estado se precisa que el presidente Petro “no solo la aludió de manera directa, sino que incorporó afirmaciones de carácter infamante, carentes de sustento objetivo, que desbordaron el ámbito de la crítica política y comprometieron su reconocimiento público sin justificación constitucional admisible”.

En contexto: Petro está obligado a retirar en 48 horas un trino contra la Andi y Bruce Mac Master

Como respuesta a ese fallo, el mandatario publicó un largo mensaje que de hecho luego modificó porque al inicio decía: “Para cumplir con orden de juez de tutela publicar desde tu cuenta el siguiente texto que te sugiero” y luego el resto del mensaje. Luego lo editó. Algunas personas, como el abogado y analista Héctor Riveros, sugirieron que incluso pareciera que el mensaje hubiera sido escrito por la inteligencia artificial.

La “retractación” del mandatario fue: “No comparto la decisión del Consejo de Estado. Mis expresiones del 19 de marzo, no referían que Bruce Mac Master hubiese incurrido en los ilícitos de discriminación o esclavismo en el sentido literal. Utilicé un recurso lingüístico, propio del discurso político. Está figura, ya fue analizada y avalada por el Consejo de Estado, en el fallo del 2 de abril de 2025, con radicado 11001-03-15-009-2025-00009-02”, dijo.

Añadió que “lo que sí está demostrado, en entrevistas otorgadas, como consecuencia del fallo de tutela, es que el señor MacMaster, enarbolando la representación gremial que ostenta, ha expresado una férrea oposición a las reformas promovidas por mi gobierno, empleando medios y redes sociales, creando ese denominado ‘foro público’ que se me reprocha”.

¿Qué respondió Mac Master?

Mac Master dijo que “valora” la intención del presidente, “sin embargo parece no haber considerado la orden del tribunal de retractarse de lo dicho”.

Un juez de primera instancia había negado las pretensiones del presidente de la ANDI, apeló y la revisión llegó al Consejo de Estado.

“Ampárese el derecho fundamental al buen nombre invocado por la demandante, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia”, indicó el Consejo de Estado. Pero parece que el mandatario, como en otras ocasiones, esquivó esta orden judicial.

Entérese: Corte Suprema de Justicia ratifica que expresidente Uribe podrá seguir defendiéndose en libertad

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida