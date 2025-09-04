“Petro está furioso”: el listado de ministerios y entidades en las que el Gobierno pidió renuncias tras perder elección de la Corte Constitucional

“El presidente está muy molesto, no pensó que pudiera perder esta elección”. Así describió una fuente de EL COLOMBIANO lo que sucedió este miércoles en el Congreso. La elección del exdefensor del Pueblo, Carlos Camargo, como nuevo magistrado de la Corte Constitucional, equilibra el tribunal que se había cargado frente a la influencia del Gobierno con la elección de Vladimir Fernández, exasesor jurídico de Palacio, Héctor Carvajal, amigo personal del presidente, Miguel Polo, a quien todo el Pacto Histórico le votó en bloque, y con los votos para algunas discusiones de Natalia Ángel y Juan Carlos Cortés.
La molestia de Petro trascendió en dos escenarios. El de la crisis de gabinete que inmediatamente se desarrolló tras anunciarse la decisión fue el primero. Fuentes de Palacio confirmaron que Petro ordenó la renuncia del ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, el de las TIC, Julián Molina, y la de Comercio, que llevaba menos de cinco meses en el cargo, Diana Marcela Morales.