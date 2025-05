Así ha sido la “persecución” contra las fichas de Francia Márquez tras su pelea con Petro

Por lo menos en público, nunca antes una alta funcionaria del Gobierno se había atrevido a cuestionar al presidente de la República como lo hizo la vicepresidenta Francia Márquez el 4 de febrero de este año: “La gente dice que estoy relegada... y sí, tienen razón. Yo pensé que llegaba aquí a ser su aliada (...) Me duele que mi gente me diga que estaba mejor antes de que yo llegara al Gobierno” , le dijo sentada en frente.Esas declaraciones, calificadas como valientes por buena parte de la opinión pública, le salieron caras a la vicepresidenta.

El presidente Petro y su círculo más cercano justificó su decisión de sacar a Márquez como ministra a raíz de los índices bajo de ejecución presupuestal en MinIgualdad. Pero la razón de fondo, señalan fuentes del entorno de la vicepresidenta, es que el episodio del Consejo de Ministros fue la gota que derramó el vaso. Márquez nunca logró acoplarse al modelo de gabinete de Petro y fue, como ella misma reconoce, aislada por funcionarios como la entonces jefe de gabinete, Laura Sarabia.

“No me parecen las actitudes de Laura Sarabia con nosotros, conmigo, a quien le he tenido que decir ‘respéteme, que soy la vicepresidenta’”, dijo con molestia. Incluso, hay quienes aseguran que a Petro realmente nunca le convenció la figura de la líder afro como fórmula vicepresidencial, pero que por su votación en la consulta de la izquierda —783.160 votos, superior a la de otros candidatos de centro como Sergio Fajardo—, tuvo que aceptarla a regañadientes.

Para diciembre de 2024, Márquez ya estaba muy molesta con Petro. Por eso se tomó una foto con el exalcalde Daniel Quintero y el exgobernador Carlos Caicedo que fue leída en la Casa de Nariño como un mensaje para el presidente: “Que él no es ni puede ser el único líder de la izquierda”, dice una fuente al tanto de la estrategia.

Lo que no se sabía es que en un encuentro que tuvieron Petro y Márquez, tras haberle pedido la renuncia protocolaria a todo su gabinete, la vicepresidenta le expresó su deseo de permanecer un tiempo más como ministra para poder exponer logros de su gestión.

El Jefe de Estado la escuchó, pero le dijo que su salida no podía extenderse y que ya le tenía reemplazo: el antropólogo Carlos Rosero, líder afro, que no es de la línea de Márquez y que incluso como líder del Proceso de Comunidades Negras (PCN) no la apoyó en su candidatura. “Ella no se lo esperaba. Ella le pidió tiempo a Petro, pero no se lo dieron”, dice bajo reserva una funcionaria del alto Gobierno.

El mandatario, entonces, le dio instrucciones de acelerar la “Estrategia África” y de ayudar a coordinar algunas iniciativas desde la Vicepresidencia, que no tiene presupuesto. Pero no se quedó ahí. “Empezaron a sacar a todos los funcionarios de Francia y hasta el sol de hoy quieren aburrir a los que quedan”, agrega la fuente.