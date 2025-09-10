Gobierno reconoció al Clan del Golfo como grupo armado, ¿esto implica que les reconocen beligerancia política?

El Gobierno Nacional expidió la Resolución 294 de 2025 mediante la cual reconoce al Clan del Golfo —que insiste en autodenominarse Ejército Gaitanista de Colombia (EGC)— como Grupo Armado Organizado (GAO).
El documento, firmado por el ministro del Interior, Armando Benedetti, fundamenta la decisión en la Ley 1908 de 2018, que define los criterios para clasificar a una organización con esa categoría: mando responsable, control territorial y capacidad de realizar operaciones militares sostenidas y concertadas.