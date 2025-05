“Petro me dijo que debíamos buscar un candidato que convoque al santismo y al centro”: Gustavo Bolívar

“No saldré a hablar mal del Presidente como lo han hecho varios ministros y ex funcionarios. Lo que me pareció mal y lo que no me gustó lo dije mientras fui funcionario. Para el Pte Petro solo tengo agradecimiento y admiración por su tenaz lucha por sacar adelante las reformas sociales que le traerán justicia social y por ende, paz a Colombia”, publicó Bolívar en su cuenta de X este viernes.

Tras hacerse efectiva la renuncia de Bolívar como director del DPS para no inhabilitarse ante una eventual candidatura presidencial en 2026, el ahora exfuncionario habló sobre su relación con el presidente.

El exsenador, quien no alcanzó a reunirse con el mandatario antes de abandonar el cargo, ya que Petro se encuentra de gira por China, reveló a Caracol Radio detalles de las conversaciones que ambos sostuvieron sobre el futuro político del Pacto Histórico.

Bolívar, quien estaría liderando encuestas, no logra convencer a Petro como su candidato para 2026. El mandatario buscaría un perfil que sume apoyos de otros sectores.

“No es que me dijo ‘no se presente’, lo que me dijo es que necesitábamos un candidato que convocara a fuerzas de otros linderos, pero no porque la derecha me vea a mí más fácil de derrotar que a otro, sino lo que me dijo es que necesitamos a alguien que convoque tal vez al santismo, que convoque al centro”, explicó Bolívar.

Para las elecciones de 2022, Bolívar contó que Petro dijo “que “necesitaba esa parte de la clase política tradicional para ganar.” Y él sabe que para 2026 va a ser igual. Entonces ahí donde él ve conmigo esa dificultad”.

Según el exfuncionario, aunque Petro no ha expresado un respaldo formal a ningún aspirante, su preocupación está centrada en construir un “frente amplio” para las elecciones presidenciales de 2026.

Bolívar dijo que a ojos de Petro, se le dificultaría ganar en solitario, y que por eso debe ampliarse el espectro hacia alianzas con figuras como Roy Barreras, Alejandro Gaviria, Carlos Amaya, Daniel Quintero y Carlos Caicedo.