Los lujosos gastos de Petro que aparecen en el informe de la UIAF: desde Gucci y Prada, hasta una cuenta en un burdel

Más allá de los ingresos laborales, el número de cuentas en diferentes entidades bancarias y de saber quiénes tienen autorización para manejar las tarjetas y las cuentas del presidente Gustavo Petro, el informe de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), que él mismo pidió que fuera publicado reveló un par de gustos excéntricos que el mandatario se da desde que es inquilino de la Casa de Nariño. El informe de la entidad adscrita al Ministerio de Hacienda, que está fechado al 17 de junio de 2025, reúne más de treinta páginas con información recopilada por equipos de inteligencia financiera de los movimientos del presidente Petro desde 2023 hasta la fecha (17 de junio) y, en dicho reporte, aparecen transacciones de naturaleza diversa: transferencias de nómina, abonos destinados a una obligación hipotecaria en Chía (Cundinamarca), compras de divisas, retiros de cajeros y pagos de servicios médicos privados.

Pero también figuran compras en tiendas de lujo y otro tipo de consumos en establecimientos en el exterior, lo que podría deducir el estilo de vida que lleva el mandatario tras su rol de presidente, que a su vez, es lo que le permite financiarse esos “gustos”. En el documento aparecen referenciadas compras en Saks Fifth Avenue, Nordstrom y El Corte Inglés (cadenas de grandes almacenes de lujo); así como en tiendas de lujo como Gucci, Prada, Ralph Lauren, Casa dei Tessuti y La Rinascente. Siga leyendo: Gobierno se habría gastado más de $25.000 millones en vuelos para repatriar deportados, ¿salió cara la pelea de Petro con Trump? La aparición de estas tiendas de lujo en el informe financiero del presidente hacen recordar las críticas que Petro ha recibido desde 2017 –tras una entrevista– por usar zapatos y cinturones de la exclusiva marca Ferragamo. Esta marca, sin embargo, no aparece en el reciente informe de la UIAF. En el documento también aparecen compras en otras tiendas como Apple, H&M, Zara y Adidas.

Una cuenta en Ménage Strip Club