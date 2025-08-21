Petro insiste en supuesto riesgo de fraude para elecciones de 2026: ¿qué revela en verdad el caso Mira que usa como prueba?

El presidente Gustavo Petro ha intensificado su discurso de desconfianza frente al sistema electoral colombiano, advirtiendo —una vez más, sin pruebas— que el proceso de 2026 podría estar en riesgo por la falta de garantías.
El mandatario ha apuntado sus críticas contra la empresa Thomas Greg & Sons, una de las principales contratistas en la organización logística de las elecciones desde hace más de una década. Sin embargo, olvida mencionar que aquella empresa fue encargada de la logística en las dos elecciones que él ganó: Alcaldía de Bogotá y Presidencia.
Y aunque Petro sostiene que el involucramiento de esta firma compromete la transparencia del proceso, varios sectores expertos, fallos judiciales e incluso antecedentes personales del propio presidente ponen en duda sus argumentos.