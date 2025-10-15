Petro habría ayudado a una candidata cuestionada de Quintero a ocupar un reglón en la lista a la Cámara, a pesar de veto del Pacto

El presidente Gustavo Petro habría intervenido ante el Comité Político del Pacto Histórico para revertir el veto a Claudia Romero, aspirante a la Cámara por Bogotá. Tras ese movimiento, Romero quedó inscrita con el número 50 para la consulta del 26 de octubre. El episodio se cruzó con una tutela radicada por la candidata y con acercamientos políticos con Daniel Quintero. Esto sucedió el 7 de octubre en una reunión convocada de urgencia con los precandidatos presidenciales para insistir en la continuidad de la consulta del 26 de octubre. De acuerdo a La Silla Vacía, tres fuentes con conocimiento directo del encuentro confirmaron la intervención. Tras ello, el Comité Político reconsideró su postura y permitió que el nombre de Romero volviera a la lista por Bogotá. Finalmente, fue inscrita con el número 50 en el tarjetón a la Cámara por Bogotá.

¿Quién es Claudia Romero?

Claudia Romero, de 36 años, es profesional en Administración y Trabajo Social. Su trayectoria política comenzó durante la Alcaldía de Gustavo Petro (2012–2015), cuando trabajó en la Secretaría de Gobierno bajo la dirección de Antonio Navarro Wolff. En ese periodo ocupó cargos administrativos y de apoyo logístico en distintos programas distritales. Su candidatura ha generado debate dentro del Pacto Histórico por su relación con David Ballén, exconcejal de Bogotá por el Partido de La U entre 2016 y 2019. Ballén hizo parte de la coalición que respaldó la segunda administración de Enrique Peñalosa, lo que despertó reservas en sectores del petrismo que consideran lejana esa corriente política. Actualmente, Ballén colabora directamente en la campaña de Romero, asesorando en estrategias y coordinando acercamientos con líderes locales.

Romero sostiene que su respaldo proviene de bases sociales afines a la Colombia Humana y que sus equipos están conformados, en su mayoría, por militantes comunitarios. Asegura que los cuestionamientos sobre supuesta “maquinaria” buscan desestimar su trabajo en procesos sociales y su trayectoria dentro del movimiento de Petro. Y es que el 23 de agosto, durante la asamblea distrital de la Colombia Humana en Bogotá, Claudia Romero presentó oficialmente su aspiración a integrar la lista a la Cámara. En ese encuentro se estableció que solo continuarían los precandidatos que cumplieran los requisitos mínimos exigidos por el movimiento, en el que Romero asistió con una delegación numerosa. Pese a haber superado los filtros, su nombre no apareció en el listado definitivo que el Pacto Histórico entregó a la Registraduría el 26 de septiembre, fecha límite para la inscripción. Gabriel Becerra, representante a la Cámara e integrante del Comité Político, explicó que el concepto sobre Romero fue negativo por no estar vinculada de manera formal a los procesos del Pacto. Esa decisión motivó movimientos internos y la búsqueda de alternativas legales. Lea también: Quintero otra vez renuncia a lo que se compromete, ¿le tocará pagar millonaria multa por bajarse de la consulta del Pacto? De ahí viene la tutela mencionada antes, ya que se interpuso con el objetivo de exigir su inclusión. De manera paralela, miembros cercanos a Daniel Quintero expusieron el caso en conversaciones privadas con dirigentes del Pacto, argumentando la necesidad de garantizar condiciones equitativas dentro de la coalición. La Colombia Humana respondió al Tribunal que la exclusión fue resultado de un “error involuntario”. Sin embargo, el 3 de octubre, fecha límite para corregir la lista, el nombre de Romero aún no figuraba. El asunto terminó escalando hasta la reunión del 7 de octubre, en la que Gustavo Petro intervino directamente y defendió la participación de Romero y de otros perfiles con trayectoria social dentro de las listas.

La alianza entre Quintero y Romero

De acuerdo con La Silla Vacía, el equipo de Romero mantiene conversaciones con Daniel Quintero. Juan David Duque, jefe de campaña de Quintero, confirmó contactos y participación de personas cercanas a Romero en actividades de Bogotá. Esos apoyos han estado presentes en movilizaciones y en la inscripción de Quintero.