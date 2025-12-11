Claves diplomáticas, escenarios y lo que tendría que pasar para que venga Trump a Colombia tras invitación de Petro

Este miércoles 10 de diciembre, el presidente Gustavo Petro invitó a su homólogo estadounidense a visitar Colombia. Esto lo dijo luego de que Donald Trump diera unas nuevas declaraciones en las que aseguró que si el mandatario colombiano “no espabila”, Colombia sería su “siguiente objetivo”.

Desde inicios de septiembre, Estados Unidos inició una ofensiva militar en el mar Caribe y en el océano Pacífico en contra del narcotráfico. Hasta el momento, van 22 ataques a embarcaciones que transportan droga. Para Trump, el enfoque más grande hasta el momento es con Venezuela y la lucha frontal contra su gobierno, sin embargo, también ha dicho que Colombia produce “muchas drogas” y aseguró que existen “fábricas de cocaína” que envían sustancias directamente hacia su país.

Además, la crisis diplomática entre ambos mandatarios no ha parado de incrementarse desde que Gustavo Petro, con un megáfono en mano desde Nueva York, instara a las fuerzas militares de Estados Unidos a desobedecer a su presidente.

Para Trump, es primordial que avance su ofensiva contra el narcotráfico en la región. Además, defiende siempre que puede estas operaciones nacionales, la destrucción de laboratorios y la soberanía marítima en el Caribe.

Pero este rifirrafe entre ambos líderes ha traído consigo un sinfín de retahílas que solo han ido en aumento. Es por ello que resulta curiosa ahora la invitación de Petro al mandatario estadounidense sobre una visita a Colombia, que estaría enmarcada específicamente en mostrarle a Trump cómo van los avances de la erradicación de cultivos y laboratorios de droga en el país.

“Trump verá si quiere ver o no la realidad de nuestra lucha en el campo mismo”, afirmó Petro. Dijo que la invitación puede ser a Bogotá o Cartagena y pidió a la Cancillería formalizarla. “Ya no será en Washington, será en Bogotá”, añadió.