Petro invitó a Trump a Colombia, pero le dijo que “es un hombre muy desinformado” sobre el país

La tensión bilateral escaló tras las advertencias de Trump, que llevaron a Petro a detallar la estrategia antidrogas de su Gobierno.

    El presidente Gustavo Petro en un Consejo de Ministros. FOTO: PRESIDENCIA
El Colombiano
hace 36 minutos
bookmark

Este miércoles 10 de diciembre, el presidente Gustavo Petro respondió a las declaraciones del mandatario estadounidense Donald Trump, quien afirmó desde la Casa Blanca que Colombia sería el “siguiente objetivo” de su estrategia contra el narcotráfico si Petro “no espabila”, y defendió las operaciones nacionales, la destrucción de laboratorios y la soberanía marítima en el Caribe.

En su mensaje, dado en el Consejo de Ministros, Petro rechazó las advertencias de Trump, defendió la estrategia antidrogas de Colombia y aseguró que el país no acepta amenazas externas. Confirmó que durante su Gobierno se han destruido miles de laboratorios y enfatizó que estas estructuras no corresponden a “fábricas” industriales.

Aseguró que Colombia destruye laboratorios de forma continua: “Cada 40 minutos se destruye uno”, “son 17 al día” y “hemos destruido 18.000 laboratorios de esta calidad sin matar tampoco ninguna sola persona”. Señaló que usar misiles en el Caribe sería ineficiente: “Si le pone un misil, se tira la plata de los Estados Unidos”.

Defendió además la soberanía marítima y cuestionó la narrativa estadounidense sobre operaciones con misiles: “No es cierto que con misiles sobre lancheros se está luchando contra narcoterroristas cuando los lancheros son gente pobre y cuando no hay mar internacional en el Caribe”. Añadió que “la mayor parte de ese mar es colombiano” y que el país es el mayor interesado en limpiar sus aguas.

Petro invitó formalmente a Trump a visitar Colombia: “Trump verá si quiere ver o no la realidad de nuestra lucha en el campo mismo”. Dijo que la invitación puede ser a Bogotá o Cartagena y pidió a la Cancillería formalizarla. “Ya no será en Washington, será en Bogotá”, añadió.

La advertencia de Trump que llevó a la respuesta de Petro

Las declaraciones de Trump, emitidas desde la Casa Blanca, reactivaron la tensión diplomática entre Estados Unidos y Colombia. El mandatario estadounidense afirmó que Colombia produce “muchas drogas” y aseguró que existen “fábricas de cocaína” que envían sustancias directamente hacia su país. “Va a meterse en grandes problemas si no espabila”, dijo en referencia a Petro.

Trump sostuvo que Colombia podría convertirse en el “siguiente objetivo” de su estrategia antidrogas. La frase completa fue: “Se va a meter en serios problemas si no se da cuenta. Colombia produce mucha droga... Más le vale que se dé cuenta o será el siguiente... Espero que esté escuchando; será el siguiente”.

Justificó su posición al considerar que la producción de drogas en Colombia tiene impacto directo en muertes por sobredosis en Estados Unidos: “No nos gusta la gente que mata personas y vende drogas (...) Colombia es un gran fabricante de drogas, en particular cocaína”.

Utilidad para la vida