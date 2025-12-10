Petro invitó a Trump a Colombia, pero le dijo que “es un hombre muy desinformado” sobre el país

Este miércoles 10 de diciembre, el presidente Gustavo Petro respondió a las declaraciones del mandatario estadounidense Donald Trump, quien afirmó desde la Casa Blanca que Colombia sería el “siguiente objetivo” de su estrategia contra el narcotráfico si Petro “no espabila”, y defendió las operaciones nacionales, la destrucción de laboratorios y la soberanía marítima en el Caribe.

Contexto: Trump lanzó dura advertencia a Petro y dijo que Colombia será “el siguiente” objetivo de EE. UU. después de Maduro

En su mensaje, dado en el Consejo de Ministros, Petro rechazó las advertencias de Trump, defendió la estrategia antidrogas de Colombia y aseguró que el país no acepta amenazas externas. Confirmó que durante su Gobierno se han destruido miles de laboratorios y enfatizó que estas estructuras no corresponden a “fábricas” industriales.

Aseguró que Colombia destruye laboratorios de forma continua: “Cada 40 minutos se destruye uno”, “son 17 al día” y “hemos destruido 18.000 laboratorios de esta calidad sin matar tampoco ninguna sola persona”. Señaló que usar misiles en el Caribe sería ineficiente: “Si le pone un misil, se tira la plata de los Estados Unidos”.

Defendió además la soberanía marítima y cuestionó la narrativa estadounidense sobre operaciones con misiles: “No es cierto que con misiles sobre lancheros se está luchando contra narcoterroristas cuando los lancheros son gente pobre y cuando no hay mar internacional en el Caribe”. Añadió que “la mayor parte de ese mar es colombiano” y que el país es el mayor interesado en limpiar sus aguas.