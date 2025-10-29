La jornada más intensa de Petro en la red social X revela caos en su estrategia para enfrentar el final de su mandato

Si hay un mandatario que tiene una relación “tóxica” con una red social, en este caso X (antes Twitter), es Gustavo Petro. No es algo de ahora, pero parece que se ha exacerbado. Desde este fin de semana, precisamente, ha aumentado considerablemente el volumen de publicaciones. Este martes, sumó 75 mensajes, pero desde el domingo cuando fue la consulta del Pacto Histórico y emprendió un viaje a Catar, Egipto y Arabia Saudita, su perfil se llenó de referencias a lo divino y lo humano: desde “huracanes salvadores”, su obsesión con Gaza, ataques a Donald Trump y fotos con magnates petroleros. La lista podría seguir.
