El lord del privilegio, Juanpis González —ese empresario de cuna que no distingue entre champaña y agua del grifo— por fin se despachó con su entrevista soñada: una con el presidente Gustavo Petro, en la Casa de Nariño. Petro abrió las puertas del poder al sarcasmo con corbata, para hablar desde Monómeros, hasta el narcotráfico, violencia y, claro, las polémicas que rodean a su gabinete.

”¿Entonces unas muertes importan más que otras?”, preguntó González y añadió “vidas son vidas”. El mandatario evadió las preguntas, sobre su responsabilidad: optó por dejar un vacío. De hecho, frente a su agencia en las problemáticas del país y el uso del poder que ostenta al ser jefe de Estado, el presidente aseguró que, a pesar de ser la máxima autoridad y de contar con un patrimonio de $1.573 millones (según su declaración de renta de 2024), no es un hombre poderoso: “el poder no lo tengo yo (...) lo tienen los dueños del dinero”.

Después de oír las cifras ni si quiera hubo silencio: el presidente aseguró que la mayoría fueron asesinados por grupos narcotraficantes, no por grupos guerrilleros, como si eso cambiara las estadísticas.

Cuando le preguntaron sobre el aumento de asesinatos de líderes sociales en el país, aseguró que estamos mejor que el 1993. Omitiendo, claro, que aquel año el país convivía con el auge de dos problemáticas que no fueron solucionadas por él: la violencia del Cartel de Medellín y los conflictos con las FARC. Aún así, no dijo nada frente a las vidas que sí están en sus manos : según la Defensoría del Pueblo, en 2021 asesinaron 145 líderes sociales; en 2022, primer año de gobierno del presidente Petro, asesinaron 215; en 2023, 181. Según INDEPAZ, en 2024 asesinaron a 171. En lo que va de 2025, van 58.

“De mi vida íntima no vas a saber ni J”, dijo el presidente Petro recordando el viaje a Panamá. “Cuando el debate político entra a la intimidad de una persona, está rompiendo el último círculo de la libertad, y como soy amante de la libertad, nunca miento de la vida íntima ni del mayor enemigo que tenga”, aseguró. Sin embargo, al salir de su vida íntima e internarse en su vida política, el panorama tampoco esclareció.

Alejandro Riaño, en su papel de heredero del Country Club, llevaba años buscando una entrevista con Petro para un tête-à-tête. Pero fue solo hasta el 29 de abril, cuando el Gobierno Nacional —en un giro digno de House of Cards tropical— decidió que era buena idea prestarle los micrófonos al sarcasmo institucionalizado.

Gustavo Petro no suele darle entrevistas a la prensa. Foto: Presidencia.

Gustavo Petro no suele darle entrevistas a la prensa. Foto: Presidencia.

Para cerrar aquel tema, el presidente Petro volvió a negar las acusaciones, y aseguró, como en otras ocasiones, que se perdió para ver museos y galerías. Sin embargo, en esta ocasión añadió otra excusa. El jefe de Estado de Colombia, país en donde el 97% de las mujeres asegura haber sufrido acoso callejero al menos una vez en la vida (Fundación Plan Internacional, 2022) aseguró: “con todas esas mujeres bonitas en las calles (...) ¿tú no te perderías? tú puedes ver”.

Le recordaron su visita a París, en 2023, la que el excanciller Álvaro Leyva señaló como el momento “donde pude confirmar que usted (presidente) tenía el problema de la drogadicción”. González le ofreció tres bolsas simulando estupefacientes, la respuesta del jefe de Estado fue reírse y respondió: “yo estoy emancipado, hermano, así que no venga aquí con la tentación porque en mi sala está el cuadro de la tentación de San Antonio. Ahí no se puede”.

Y así, el hombre que asegura que no tiene el poder, pero que desenvaina la espada de Bolívar para “guiar al pueblo” y tiene en su descripción de redes sociales que es el presidente de Colombia, encontró la forma de evadir las preguntas confrontativas de su entrevistador.

La agenda de género no quedó por fuera de la entrevista. González le preguntó por Hollman Morris, actual director de RTVC, y Armando Benedetti, ministro del Interior, quienes tiene denuncias por presuntas violencias basadas en género. El presidente respondió: “no están realmente condenados o procesados penalmente”. González le preguntó: “O sea, ¿que no hay que creerle a las víctimas?”, el jefe de Estado respondió: “no es un asunto de creer. Yo no puedo manejar las relaciones públicas, el manejo del Gobierno, simplemente por creencias”.

Pese a que duró más de una hora, la entrevista concluyó sin certezas. Sobre su publicación a las tres de la mañana en la red social X, cuando devolvió un avión con deportados colombianos desde Estados Unidos, el presidente aseguró que él estaba mirando el mar, y que sólo miró el celular un segundo. “¿Fue un éxito, no? la publicación tuvo 50 millones de visitas (...) Trump me contestó de una, enojado”, dijo entre risas.

Faltando menos de un año para las siguientes elecciones presidenciales, el vocero principal del Gobierno Nacional aún desvía la atención sobre los asuntos personales y políticos que su propio equipo ha cuestionado.

Para saber más: Consulta popular, transfuguismo y crisis de orden público: los tres elementos que podrían en riesgo las elecciones de 2026 según la MOE