Petro justifica la muerte de 6 menores en bombardeos en Guaviare: “Tome, a riesgo, la decisión de salvarles la vida”

El presidente, Gustavo Petro, justificó este sábado el bombardeó a las disidencias del Estado Mayor Central (EMC), en el que murieron seis menores de edad, un hecho que reveló la Defensoría del Pueblo.
“Claro que es lamentable toda muerte de personas y más de menores de edad. Pero si se dejo avanzar los 150 hombres de Iván Mordisco que iban por la selva, entonces emboscan 20 soldados jóvenes que estaban al frente a pocos kilómetros. Quizás hoy la crítica que me harían es porque dejé emboscar a los soldados”, señaló el Jefe de Estado en X.
El mandatario dijo que tomó el “riesgo” de ordenar el bombardeo, en el que murieron un total de 22 disidentes, para salvarle la vida a los militares en riesgo.
“Tome, a riesgo, la decisión de salvarles la vida. Es fácil teñir de rojo los mapas, es difícil reconocer los riesgos de recuperar territorio”, agregó el mandatario.