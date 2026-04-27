¿Petro la mandó a llamar? Al final sí se encontraron el presidente y Angie Rodríguez

Exactamente una semana ha pasado desde la entrevista que sacudió las entrañas políticas de la Casa de Nariño. Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre y exmano derecha del presidente Petro, lanzó fuertes declaraciones sobre presuntos actos de corrupción y una “guerra interna” entre figuras clave del Ejecutivo. Por ello, el presidente la citó este lunes para rendir declaraciones y aportar pruebas. La esperada reunión, después de una salida en falso, sí pasó.
En horas de la tarde se conoció que la directora del Fondo Adaptación entregó al jefe de Estado, a través de un intermediario, las pruebas que sustentan sus denuncias sobre una supuesta red de corrupción y extorsión dentro del Gobierno. El acuerdo para que se diera así sucedió de manera mutua entre el mandatario y Rodríguez.
Sin embargo, luego del amague, según información publicada por Semana, el mandatario la llamó y le dijo que fuera a Casa de Nariño para su encuentro. La reunión estaba pactada inicialmente para suceder al mediodía, pero se terminó llevando a cabo sobre las 4:30 de la tarde.
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Por el “ventilador” que prendió Rodríguez, que lanzó fuertes denuncias hacia funcionarios y allegados del presidente Petro, la semana pasada la Fiscalía citó a Rodríguez para que amplíe la denuncia que radicó contra Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), y Juliana Guerrero.