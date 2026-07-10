Petro le prometió a Lula que dejará el poder el 6 de agosto: ¿le cumplirá a su principal aliado?

La promesa de Gustavo Petro de dejar la Presidencia el próximo 6 de agosto quedó ratificada ante uno de sus principales aliados políticos en la región. En una conversación telefónica con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, el mandatario le aseguró que abandonará el cargo en esa fecha y que está comprometido con una transición pacífica del poder.
El hecho tiene un significado político especial. La promesa no fue hecha en un escenario cualquiera, sino al mandatario de la principal potencia de América Latina y a uno de los referentes históricos de la izquierda regional, con quien Petro ha mantenido una estrecha relación durante los últimos años. Ambos han impulsado una agenda común en temas como la integración latinoamericana, la transición energética, la defensa de la democracia y la cooperación regional.
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Por eso, incumplir esa palabra no solo tendría consecuencias en el debate político interno, sino que también afectaría la credibilidad de Petro frente a uno de los líderes con mayor influencia dentro del progresismo latinoamericano.