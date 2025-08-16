¿Desesperado? Petro lleva 21 alocuciones este año: casi dos al mes

El uso —o el abuso— de las alocuciones presidenciales en este Gobierno ha sido una constante. Pero en lo que va de este 2025 se ha exacerbado como nunca antes pues hasta el año pasado había una por mes en promedio. Este año van 21, según un conteo que hizo este diario, sin tener presente las transmisiones del Consejo de Ministros, que es otro espacio televisivo que se mantiene después aquel recordado 4 de febrero en el que el país vio en vivo en directo las peleas, grietas y líos de un gabinete en llamas.
