Balance del viaje de Petro a Medio Oriente: acuerdos opcionales, posibilidades en el aire y una costosa embajada

El 2025 no se ha acabado y el presidente Gustavo Petro ya ha hecho más de 30 viajes internacionales; una estadística que su equipo califica como una diplomacia “activa y transformadora”, pero que desde la oposición se ha cuestionado teniendo en cuenta el impacto real de esos viajes y el costo que suponen para el país.
Su más reciente gira fue por el Medio Oriente, y la Cancillería publicó el informe al respecto. Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, el balance del viaje fue completamente positivo y “con resultados concretos”. Sin embargo, varios de los actos enlistados resultan más simbólicos que efectivos.