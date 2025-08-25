Pese a años de acusaciones y pruebas contra Maduro por el Cartel de los Soles, Petro dice que el grupo narcocriminal venezolano “no existe”

Como ha sido costumbre en las últimas semanas, el presidente Gustavo Petro defendió nuevamente a Nicolás Maduro en medio de la situación de tensión que vive Venezuela con Estados Unidos.
En esta ocasión, el mandatario aseguró que el gobierno Trump miente respecto a las acusaciones contra Maduro y el Cartel de los soles, ya que insiste que este grupo criminal “no existe”.
"El cartel de los soles no existe, es la excusa ficticia de la extrema derecha para derribar gobiernos que no les obedecen”, señala el jefe de Estado en su cuenta de X.
