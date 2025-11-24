Sin pruebas, Petro dice que escándalo sobre ‘Calarcá’ es falso y que los cuestionados Huertas y Mejía le ayudaron a “identificar corruptos”

En su cuenta de X, el presidente Petro aseguró que los supuestos informes de inteligencia que mencionan al general Juan Miguel Huertas y al funcionario de la DNI, Wilmar Mejía, son “falsos” y parte de una reacción de las mafias afectadas por la suspensión de negocios ilegales en su gobierno.

Sostuvo que las denuncias buscan deslegitimar a quienes han identificado nexos entre oficiales y organizaciones criminales, y pidió hacer públicos los reportes de todas las agencias de inteligencia para evitar el uso político de la información.