Sin pruebas, Petro dice que escándalo sobre ‘Calarcá’ es falso y que los cuestionados Huertas y Mejía le ayudaron a “identificar corruptos”

El presidente negó las acusaciones reveladas sobre presuntos vínculos entre funcionarios y disidencias, y sostuvo que esas versiones buscan golpear a quienes han denunciado corrupción dentro de la fuerza pública.

  • El presidente Gustavo Petro junto al ministro de Defensa, Pedro Sánchez. FOTO: COLPRENSA
    El presidente Gustavo Petro junto al ministro de Defensa, Pedro Sánchez. FOTO: COLPRENSA
El Colombiano
El Colombiano
hace 5 minutos
bookmark

En su cuenta de X, el presidente Petro aseguró que los supuestos informes de inteligencia que mencionan al general Juan Miguel Huertas y al funcionario de la DNI, Wilmar Mejía, son “falsos” y parte de una reacción de las mafias afectadas por la suspensión de negocios ilegales en su gobierno.

Sostuvo que las denuncias buscan deslegitimar a quienes han identificado nexos entre oficiales y organizaciones criminales, y pidió hacer públicos los reportes de todas las agencias de inteligencia para evitar el uso político de la información.

Noticia en desarrollo...

