Fact Check: el trino del presidente Petro defendiendo al presunto abusador de niños en Bogotá es falso

Esa es la segunda prueba. Según Lykan, la cuenta que hizo viral la falsa captura de pantalla, la publicación de Gustavo Petro habría llegado tener cuatro citas y más de seis mil visualizaciones. Sin embargo, no hay ningún registro de aquellas citas que no tienen motivo para estar eliminadas.

Esta cuenta se dedicaría a editar capturas de pantalla, no solo del presidente, sino también de otras figuras públicas, como Karol G, a quien le editó una supuesta publicación en la que ella aseguraba que “+57” no tenía un mal mensaje. Ninguna de esas publicaciones tiene huella digital.

La publicación adjunta arriba, fue una de las respuestas que recibió el presidente Gustavo Petro cuando compartió un video de un policía golpeando a un manifestante, y aseguró que esa sería la prueba de que las elecciones en Ecuador, donde triunfó Noboa, serían ilegítimas. A los minutos se comprobó que el video era de una manifestación en Argentina. El presidente eliminó aquel trino.

Sin embargo, eliminarlo no borra su huella digital: la respuesta contradiciéndolo sigue en internet, y si da click en el enlace, podrá ver que X aún notifica que aquel trino fue eliminado.

Ese tipo de huella digital no existe con el supuesto tuit defendiendo a Castellanos, lo que demostraría que no solo no existe aquella publicación, sino que no existen las supuestas interacciones que hubo con ella que muestra la falsa captura de pantalla.