Petro en busca de culpables: Acusa a Daniel Noboa de sabotear la paz y crece la tensión binacional

La crisis diplomática entre Colombia y Ecuador ha alcanzado un nuevo punto crítico tras las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien acusó formalmente a su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa, de intervenir en el proceso electoral colombiano y de sabotear los esfuerzos de paz en la región fronteriza.
Cazando peleas a través de su cuenta de la cuenta de X que hace días la Presidencia dijo que era personal, el mandatario colombiano afirmó que Noboa utiliza al gobierno Petro para “desviar el debate” sobre los supuestos vínculos de poderosos políticos ecuatorianos con el narcotráfico.
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En un mensaje en la red social, Petro denunció que desde Ecuador se está saboteando el programa de paz de Colombia, específicamente la erradicación masiva y voluntaria de cultivos ilícitos en el sur del país.
“Por eso buscan destruir el proceso de paz con algunas organizaciones armadas en Colombia que han decidido desmantelar las economías ilícitas especialmente en el sur de Colombia”, dijo el mandatario en su escrito.