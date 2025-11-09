¿Petro iba a nombrar a Guerrero la próxima semana? y otros secretos en De Buena Fuente

Esta semana la Fundación Universitaria San José decidió anularle el título a la polémica joven Juliana Guerrero, quien iba a presentar el examen Saber Pro justo hoy domingo 9 de noviembre. Ese era el requisito que le faltaba para tener su diploma y así poder ser viceministra de juventudes del Ministerio de Igualdad. Supimos que la “jugada” era que tras presentar el examen iban a nombrarla en los próximos días. Parece que ya no. “O nunca se sabe”, dice una fuente de Presidencia.
Le puede interesar: “Me sacaron de RTVC por defender mis derechos, me humillaron”: periodista Cielo Reyes