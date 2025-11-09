x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

¿Petro iba a nombrar a Guerrero la próxima semana? y otros secretos en De Buena Fuente

Conozca además los detalles de la polvorera que desató la designación del general (r) Carlos Triana como agregado en la embajada de Bélgica, y del movimiento que prepara el Gobierno en el Congreso para impulsar la reforma a la salud.

  • Juliana Guerrero en polémica por falso titulo universitario. Foto: redes sociales.
El Colombiano
hace 15 minutos
bookmark

Esta semana la Fundación Universitaria San José decidió anularle el título a la polémica joven Juliana Guerrero, quien iba a presentar el examen Saber Pro justo hoy domingo 9 de noviembre. Ese era el requisito que le faltaba para tener su diploma y así poder ser viceministra de juventudes del Ministerio de Igualdad. Supimos que la “jugada” era que tras presentar el examen iban a nombrarla en los próximos días. Parece que ya no. “O nunca se sabe”, dice una fuente de Presidencia.

“Premio de consolación” al general Triana

Al general Carlos Triana, hasta hace poco director de la Policía, el presidente Gustavo Petro decidió enviarlo como agregado de la embajada de Colombia en Bélgica. Fuentes del Gobierno le dijeron a este diario que hay molestia en la Cancillería porque “esos cambios de agregados valen una millonada” pues se pagan primas de instalación cuando llega un nuevo funcionario, entre otros gastos. “Mandan y devuelven gente como si fueran comisiones a Boyacá”, agrega la fuente.

La “jugadita” del Gobierno con la reforma a la salud

Esta semana se retomará la discusión de la reforma a la salud en la Comisión Séptima del Senado. Algunas fuentes señalan que desde el Ministerio del Interior y Salud estarían planeando una jugada para que se apruebe la ponencia alternativa y así poder obtener más votos de congresistas independientes como la senadora Berenice Bedoya del partido ASI. Si eso sucede, la idea es que en el debate el Gobierno pueda introducir algunas ideas de su ponencia inicial, pero que el proyecto pase con la idea del consenso entre bancadas. ¿Les saldrá?

¿Dudas en terna para elegir contralor de Antioquia?

Este 5 de noviembre se conoció la terna de aspirantes que buscarán ocupar el cargo de Contralor General de Antioquia para el próximo cuatrienio. Según detalló la Asamblea de Antioquia, los candidatos son Juan Fernando Castrillón Benjumea, Juan Carlos Herrera Toro y Laura Emilse Marulanda. La pregunta que queda en el aire es si los tres candidatos realmente están inhabilitados como lo comentó el diputado Luis Peláez. La duda se resolverá este lunes en la Asamblea.

