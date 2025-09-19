Petro se atribuye obra del Tecnológico de Antioquia en Itagüí, aunque su gobierno fue el que menos plata puso

“Este el Instituto yecnológico (sic) de Antioquia, hecho en el gobierno del cambio con nuestros recursos nacionales. Impulso mayor a la educación pública y gratiita (sic)”. Con este mensaje a través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro sacó pecho y le atribuyó a su gobierno la obra del Tecnológico de Antioquia que se construyó en Itagüí. Sin embargo, al revisar las cuentas del total de la inversión, el “Gobierno del Cambio” fue el que menos recursos entregó para este proyecto.
Lo primero es que esta obra fue anunciada desde 2020 por parte de la Gobernación de Antioquia, cuando su titular era Aníbal Gaviria Correa y el presidente de Colombia era Iván Duque. En ese momento se informó que los aportes se hacían desde el Gobierno Nacional, mediante Fomento a la Calidad de la Educación del Ministerio de Educación, la Gobernación de Antioquia, el Tecnológico de Antioquia y la Alcaldía de Itagüí.
Incluso, como la obra se había planeado desde mediados de la década pasada, en el Gobierno Nacional se comenzaron a asignar recursos desde 2019 para los primeros avances, cuando el mandatario departamental era Luis Pérez Gutiérrez.