Petro ordena comprar empresas de oro de la SAE, ¿qué implicaciones tendría?

El presidente Gustavo Petro emitió una orden por X (antes Twitter) al Ministerio de Minas y Energía para adquirir las empresas mineras que actualmente administra la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
Eso, con el propósito de aprovechar el valor récord que ha alcanzado el oro en los mercados internacionales a raíz de las incertidumbres a raíz de los conflictos globales y tensiones comerciales.
El jefe de Estado solicitó a la cartera avanzar en la compra directa del metal precioso en las principales zonas productoras del país y en la formalización de los pequeños mineros, como parte de su estrategia para reducir la minería ilegal y fortalecer la economía nacional.
“He ordenado al Ministerio de Minas que compre las empresas de oro de la SAE e inicie de inmediato compra de oro en las regiones productoras de Colombia, titular masivamente pequeños mineros y sacar las mafias del oro”, dijo exactamente el mandatario.