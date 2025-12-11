Petro ordena a Ecopetrol bajar el precio del gas y pide a empresas no preferir el gas importado

En un contexto en el que Colombia cerrará 2025 atendiendo su demanda de gas con una mezcla de producción nacional, importaciones y volúmenes locales susceptibles a eventuales interrupciones, el presidente Gustavo Petro ordenó a Ecopetrol “reducir de manera significativa el precio del gas ininterrumpible” que produce la compañía. El mandatario también pidió a las empresas industriales y a las comercializadoras de gas a priorizar el gas nacional frente al importado, aprovechando la reducción de precios que ordenó para Ecopetrol. Puede leer: ¿Gobierno intervendrá el precio del gas? Alistan decreto para controlar aumentos y ajustar fórmula tarifaria “Le pedimos a las empresas industriales y a las empresas de gas al servicio del usuario no preferir gas importado, sino gas de Ecopetrol a bajo precio. En los próximos días se expedirán las resoluciones respectivas”, escribió Petro en su cuenta de X.

Anuncio se da tras flexibilización contractual del mercado de gas

La declaración del jefe de Estado se da luego de que la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) anunciara la flexibilización de los contratos de suministro de gas natural. Le interesa: Hogares de Antioquia y Eje Cafetero pagarán hasta 25% más por la factura de gas desde febrero de 2026, confirma Naturgas La medida reduce las ventanas de contratación para que las comercializadoras puedan acceder a mayores volúmenes de gas frente a la oferta disponible en firme, una decisión que busca aliviar las presiones sobre el mercado y mejorar la disponibilidad del energético. El Gobierno espera que la combinación entre la reducción de precios, la flexibilización regulatoria y el aumento de oferta nacional contribuya a estabilizar el mercado en un momento de alta sensibilidad para la seguridad energética del país.

Ecopetrol incrementó en 14% su oferta de gas natural para atender la demanda en 2026

Recientemente, Ecopetrol también informó que el país contará con un 14% adicional de gas natural para atender la demanda esencial en 2026. Este incremento permitirá cubrir hogares, pequeños comercios, gas natural vehicular y el sistema nacional de transporte. Para los sectores residencial y comercial, la contratación promedio pasará de 133 GBTUD en 2025 a 182 GBTUD en 2026, un aumento del 37%, lo que reduce la exposición de estos usuarios a los precios del mercado secundario y al gas importado. Vea aquí: “Estamos operando al límite, no tenemos margen de maniobra para reaccionar a contingencias”: Naturgas El Sistema Nacional de Transporte de Gas también registrará un salto importante: de 0,45 GBTUD en 2025 a 7,7 GBTUD entre 2026 y 2028.

Nuevos contratos de largo plazo hasta 2029

De acuerdo con la regulación vigente, el 1 de diciembre inició el nuevo año gas, momento en el que entran en operación los contratos firmados entre productores, distribuidores-comercializadores y usuarios no regulados. Ecopetrol afirmó que es el único productor nacional que ha puesto a disposición del mercado volúmenes de gas a largo plazo, con contratos que llegan hasta 2029. La compañía aseguró que las recientes medidas de flexibilización de la Creg y del Ministerio de Minas y Energía le permitieron liberar cantidades adicionales que antes solo podían ofertarse una vez al año y por periodos mínimos de tres años.

Reducción de consumos propios permitió liberar más gas